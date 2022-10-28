تويوتا تنتج عدداً قياسياً من السيارات رغم نقص الرقائق

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية في بيان اليوم الجمعة، أن إنتاجها العالمي وصل لمعدل قياسي شهري خلال سبتمبر، وقفزت المبيعات من قاعدة منخفضة جراء طلب قوي من المستهلكين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشركة رقم واحد في العالم في تصنيع السيارات صنعت 887 ألفا و733 سيارة الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 73% من سبتمبر 2021، عندما عرقلت إصابات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا سلاسل التوريد.

وقالت الشركة في البيان إن المبيعات العالمية ارتفعت بنسبة 18 % إلى 825 ألفا و559 سيارة.

وارتفعت أسهم تويوتا بنسبة 8ر1 % بحلول الساعة 0250 بعد الظهر في طوكيو، وهي تتجه اتجاه تحقيق أكبر أرباحها منذ الرابع من أكتوبر.

وفي حين أن بيانات اليوم تشكل أنباء سارة للمستثمرين، فإن تويوتا، شأنها شأن شركات سيارات أخرى، لا تزال تعاني من نقص في الرقائق وغيرها من المكونات.

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