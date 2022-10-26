فولكس فاجن تعتزم طرح 10 طرازات من السيارات الكهربائية بحلول 2026

المصدر: برلين - د ب أ

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تعتزم مجموعة فولكس فاجن طرح 10 طرازات جديدة من السيارات الكهربائية في الأسواق بحلول عام 2026، بحسب ما أعلنه رئيس العلامة المركزية فولكس فاجن، توماس شيفر، في برلين مساء اليوم الأربعاء.

وقال شيفر، إن محفظة الموديلات ستتراوح من إصدار أولي لسيارة كهربائية بسعر مستهدف يقل عن 25 ألف يورو، والسيارة «آي دي باز»، وصولاً إلى الطراز الرائد الجديد «آي دي ايرو»، وذلك حتى تقدم فولكس فاجن عرضاً مناسباً في كل شريحة.

وأضاف شيفر: «سنركز في المستقبل على نماذجنا الأساسية وسنضاعف في السنوات العشر المقبلة بشكل ملموس من عروض موديلاتنا، وعروض التعديل التلقائي للبرمجيات».

ووعد رئيس العلامة المركزية للمجموعة بأن فولكس فاجن ستقتصر «في موعد أقصاه 2033» على إنتاج السيارات الكهربائية فقط في أوروبا.

كانت فولكس فاجن أعلنت أن العلامة المركزية ستبيع «آخر سيارة تعمل بمحرك احتراق في الفترة بين 2033 و2035».

وتولى شيفر رئاسة العلامة المركزية لسيارات الركاب بمجموعة فولكس فاجن في أوائل يونيو الماضي.

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