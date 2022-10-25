«الفطيم للسيارات» تعرض أحدث علاماتها في معرض أبوظبي للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت مجموعة الفطيم للسيارات عن مشاركتها في دورة هذا العام من معرض أبوظبي للطيران، الذي يُقام بين 1 و3 نوفمبر المقبل في مطار البطين، لاستعراض باقة من أشهر سيارات العلامات التابعة، والتي تجعل من المجموعة الشريك المفضل على امتداد مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الطيران.

وتمثل الفطيم للسيارات العديد من العلامات التجاري المرموقة على مستوى العالم، وتعتزم عرض أحدث منتجاتها المبتكرة ضمن جناح المجموعة المميز بتصميمه الأنيق ومساحته الواسعة ضمن المعرض. وتشتمل قائمة السيارات الفاخرة التي تستعرضها الفطيم للسيارات سيارة الجيل القادم فولفو إكس سي 90 وتويوتا لاند كروزر، ولكزس LX والعديد من الطرازات الجديدة الأخرى، إلى جانب السيارات التي تشكل مستقبل قطاع التنقل في العالم بأدائها الاستثنائي وإمكاناتها المبتكرة، مثل بولستار 2 وفولفو سي 40 وحافلة فولفو 7900 الكهربائية. كما تستعرض الفطيم للسيارات مجموعة من الحلول الجديدة في قطاع الطيران، بما في ذلك الرافعة الشوكية الكهربائية من معدات تويوتا لمناولة المواد، إلى جانب جرارات السحب والسيارات المكوكية من هرتز.

وتسلط مجموعة الفطيم للسيارات الضوء على حلولها المبتكرة الخضراء والمستدامة، التي تستند إلى رؤية المجموعة المستقبلية، والتي تنعكس من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز العلامات التجارية، إضافة إلى طرح العديد من طرازات السيارات الفريدة في المنطقة.

كما أعلنت المجموعة في وقت سابق من هذا العام عن توقيع شراكة مع بولستار، العلامة الرائدة المُصنّعة للمركبات الكهربائية الفاخرة ذات الأداء العالي والمواصفات المتقدمة، والتي تلتزم بمبادئ الاستدامة وتسعى إلى تطوير سيارة محايدة مناخياً بحلول عام 2030. وسجّلت سيارة بولستار 2، سيارة هاتشباك الفاخرة ذات الأداء العالي والتي أطلقتها الشركة في شهر مارس، معدلات عالية من الطلب منذ طرحها في الأسواق. وتمتلك الفطيم للسيارات في الوقت الراهن أكبر مجموعات من السيارات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى سيارة تويوتا ميراي الكهربائية المبتكرة العاملة بخلايا وقود الهيدروجين.

وقال فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة الفطيم للسيارات: يمثل معرض أبوظبي للطيران فرصةً استثنائيةً لتسليط الضوء على مجموعتنا المتكاملة من طرازات السيارات والخدمات المبتكرة المخصصة للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء، ما يعكس المكانة الرائدة لمجموعة الفطيم للسيارات بوصفها شريك حلول التنقل الموثوق للعديد من القطاعات. ونؤكد خلال مشاركتنا في المعرض التزامنا الراسخ بتطوير حلول التنقل الكهربائية والهجينة، بما ينسجم مع أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة للعملاء والشركات في مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن تكون حافلات فولفو الكهربائية من أبرز الحلول الجديدة في معرض أبوظبي للطيران، حيث نجحت هذه الحافلات بتجاوز اختبار تجربة الركاب الذي استمر ستة أشهر مطلع العام الجاري في دولة الإمارات، بالإضافة إلى نجاحها في اختبارات أخرى في الأسواق التي تتميز بمناخ حار في قارتي أوروبا وأمريكا اللاتينية. وتوفر حافلات فولفو الكهربائية عديمة الانبعاثات والضوضاء آفاقاً جديدة في حلول النقل المستدام والمدن الذكية، حيث خضعت طرازاتها لاختبارات الشحن السريع للمرة الأولى في دبي، إضافة إلى اختبارات تأثير البيئة المحلية، والحرارة، والحاجة لتكييف الهواء، ما يجعل الابتكار الجديد بوابةً للجيل الجديد من وسائل التنقل في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل مجموعة السيارات في الفطيم أيضاً على توفير أساليب بديلة للقيادة في قطاعي الأعمال المتبادلة بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين، حيث أطلقت في شهر أكتوبر من العام الماضي الخدمة الجديدة لتأجير السيارات مووف من الفطيم، والهادفة إلى توفير أفضل حلول النقل المستدامة والسلسة لعملائها في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويشتمل 25% من أسطول سيارات خدمة مووف على الطرازات الهجينة بالكامل التي ازداد الطلب عليها الآونة الأخيرة. وتستحوذ خدمة مووف على اهتمام العملاء بالسيارات الهجينة التي تقدمها شركتنا، ووضعنا حالياً قائمة انتظار للعملاء الذين قاموا بطلب السيارات الهجينة عوضاً عن السيارات العاملة بالوقود التي يستخدمونها اليوم، ما يؤكد الإقبال الكبير على حلول التنقل المستدامة. واستجابةً لهذا الطلب المرتفع، حرصنا على إدراج العديد من السيارات الهجينة الجديدة ضمن خدمة مووف لتأجير السيارات، والتي ستكون متوفرةً خلال الأسابيع القليلة المقبلة تزامناً مع إطلاق أول طراز من سياراتنا الكهربائية في الربع الرابع.

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