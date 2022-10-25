614 كيلومتراً مدى السير لـ «هيونداي أيونيك 6» بشحنة واحدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «هيونداي موتور» أن سيارتها الكهربائية بالكامل «أيونيك 6» ستوفر 614 كيلومتراً من النطاق الكهربائي بالكامل لكل شحنة، وفقاً لإجراءات اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالمياً (WLTP) وهو المعيار العالمي الأكثر موثوقية في اختبارات مدى المسير بالشحنة الواحدة.

وسيستفيد عملاء «أيونيك 6» من التزام مجموعة «هيونداي موتور» بتطوير تقنية بطاريات متطورة تتيح أداء قيادة خالٍ من الإجهاد ومدى طويل. مع استهلاك الطاقة المصنف بمعيار WLTP البالغ 13.9 كيلو واط / 100 كم، ستكون «أيونيك 6» واحدة من أكثر السيارات الكهربائية كفاءة في استخدام الطاقة في السوق عندما يتم طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا العام في أسواق مختارة في أوروبا والعام المقبل في شمال أمريكا.

وقال جاي هو هوه، رئيس مركز إدارة مشاريع «سب - ميد» الكهربائية في شركة «هيونداي موتور»: منذ بداية تطوير «أيونيك 6»، وضعنا نصب أعيننا جعلها مجموعة السيارات EV الكهربائية بالكامل الرائدة. وأضاف: لنصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال السيارات الكهربائية، نحن ملتزمون بتقديم أفضل أداء ممكن للسيارات الكهربائية وتجربة الملكية.

وعززت شركة هيونداي موتور من نطاق القيادة الكهربائية بالكامل لـ أيونيك 6 من خلال أعمال التصميم والديناميكية الهوائية الشاملة. معامل جر السيارة البالغ 0.21 هو الأدنى في تشكيلة سيارات الشركة وواحد من أدنى المعدلات في الصناعة.

وعزز المظهر الانسيابي للطراز وعناصر التصميم المختلفة، مثل فتحات الهواء المتحركة، وستائر هواء العجلات، والجناح الخلفي المدمج ومخفضات فجوة العجلات، بشكل كبير أداء الديناميكيات الهوائية لـ أيونيك 6، مما جعلها من بين أكثر السيارات أناقة في جميع أنحاء العالم. على وجه الخصوص، تعمل مخفضات فجوة العجلات على تقليل المساحة الفارغة بين المصد الأمامي والإطارات لتحسين الأداء الديناميكي الهوائي حول العجلات، وأتاح اختراع هيونداي هذا للخط الانسيابي الكهربائي وهَو الاسم المتداول لتصميم؛ ايونيك 6 توفير قاعدة عجلات أطول لراحة الركوب مع التغلب في نفس الوقت على تحديات الديناميكا الهوائية التي يسببها التعلق الأمامي القصير.

وقال بيونغ هون مين، رئيس مركز تطوير أداء المركبات الشامل في هيونداي موتور: لقد بذلنا قصارى جهدنا لتصميم السيارة الأكثر كفاءة في فئة السيارات الكهربائية. لقد ساعد تركيزنا على تحسين الديناميكا الهوائية في تحقيق المدى الكهربائي الكامل الأطول بين المركبات، مما سيقلل من قلق العملاء بشأن نطاق المركبات الكهربائية ويساعد في تنمية هذا القطاع.

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