أوتوميكانيكا دبي يكرّم قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في المنطقة 23 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المُنظمة لجوائز أوتوميكانيكا دبي، عن انطلاق الدورة الثانية من الفعالية بعد النجاح اللافت الذي حققته في العام الماضي، لتكريم مجموعة من أبرز الشخصيات والشركات الرائدة في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في المنطقة.

وتهدف جوائز أوتوميكانيكا دبي 2022، التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي في 23 نوفمبر القادم، إلى تكريم الأفراد والشركات والمنتجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الأداء وخدمة العملاء والاستدامة ومبادرات السلامة والإنجازات المتميزة. كما تجمع الفعالية مجموعة من أبرز قادة قطاع السيارات العالمي للاطلاع على مدى التقدم المُحرز في القطاع والاحتفاء بإنجازاته. وعملت الجهة المنظمة للجوائز على تحديث فئات التكريم لعام 2022، بحيث تُمثل جميع مفاصل قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، بما في ذلك أفضل ورشة تجارية لإصلاح المركبات للعام، وأفضل ورشة لإصلاح هياكل السيارات للعام، وأفضل خدمات سريعة للسيارات، وأفضل مزود للخدمات للعام، وغيرها الكثير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمود غازي بيليكوزين، مدير عام معرض أوتوميكانيكا دبي: «قررنا، نتيجة الأصداء الإيجابية للدورة الأولى من الفعالية في العام الماضي، زيادة فئات الجوائز في عام 2022، لتشمل حالياً أفضل خبير تعديل سيارات للعام وأفضل مزود للخدمات على الطرق الوعرة للعام. وأطلقنا منصة التكريمات هذه للاحتفاء بالتميّز والابتكار في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، ونحن متحمسون بشأن الترشيحات التي وصلتنا حتى الآن، لا سيما وأنّها تُعد دليلاً واضحاً على التحول السريع الذي يمر به القطاع في المنطقة».

ومن جانبه، قال جراهام ثريلفل، المدير العالمي لحسابات العملاء في وحدة إعادة طلاء السيارات لدى أكزونوبل وأحد أعضاء لجنة التحكيم في الفعالية: «تسرني المشاركة في لجنة التحكيم وحصولي على فرصة الاطلاع بشكل مباشر على الأعمال الرائعة التي يُنفذها زملاؤنا في القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وأظهرت الترشيحات التي حصلنا عليها حتى الآن بأنّ التغيير الذي يمر به قطاعنا والفرص التي يزخر بها ستنعكس بشكل واضح في أسماء الفائزين، التي سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل».

وبدوره، قال محمد عقل، المدير العام للشركة التجارية المركزية، إحدى شركات مجموعة الرستماني: «نتطلع إلى المشاركة في جوائز أوتوميكانيكا دبي من جديد. ونؤكد هذا العام التزامنا بالممارسات المستدامة، كما سنستعرض بعضاً من أحدث منتجاتنا الصديقة للبيئة من موردينا العالميين، مثل ميشلين وكاسترول وإيه سي ديلكو».

وتضم لجنة التحكيم لعام 2022، إلى جانب جراهام ثريلفل من أكزونوبل، عدداً من أبرز خبراء القطاعين العام والخاص، بمن فيهم مارتن روبرتس، مدير النقل لدى مومينتوم لوجيستيكس؛ وآلان وايلي من أمينة بروفيشينال؛ وعبدالله المهيري وناصر الصيري من ورشة حكومة دبي؛ والدكتور نعمة مهردادي من هيلا الشرق الأوسط؛ وفيشال باندي من غلاسكو للأبحاث والاستشارات؛ ومايكل مالك من مجلة بادي شوب نيوز إنترناشيونال.

وفي السياق ذاته، قال عقيل الجناحي، مدير إدارة الصيانة في ورشة حكومة دبي: «تُمثل الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الحالية في ورشة حكومة دبي. ويفخر فريقنا بالتكريم الذي حظي به في جوائز أوتوميكانيكا دبي العام الماضي عن فئة الاستدامة، وثلاث فئات أخرى، ما عزز من ثقتنا وأكّد بأنّ الخطوات التي نتخذها تُساعد دبي بالفعل على تحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة. ويتطلع جميع أعضاء فريقنا للمشاركة في دورة عام 2022 والفوز بجوائز متنوعة للعام الثاني على التوالي».

ويشكّل معرض أوتوميكانيكا دبي، الذي ينطلق بين 22-24 نوفمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، منذ انطلاقته الأولى قبل حوالي عقدين منصة تجارية شاملة تجمع الشركات العاملة في سوق خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما تلك الطامحة لتوسيع شبكتها واستكشاف الفرص الجديدة والاطلاع على آخر التطورات والحلول وتقييم توجهات السوق وتبادل الخبرات.

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