«لامبورغيني» تختار «ألتميت موتورز» وكيلاً جديداً في دبي وأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «أوتوموبيلي لامبورغيني» أنها اختارت شركة «ألتميت موتورز»، الكائن مقرها في الإمارات، وكيلاً معتمداً جديداً لسيارات «لامبورغيني» في كل من دبي وأبوظبي.

فابتداء من 1 أغسطس 2022، أصبح بمقدور عملاء «لامبورغيني» الحاليين والجدد في دبي وأبوظبي زيارة صالة العرض الواقعة على شارع الشيخ زايد في دبي للحصول على كل الخدمات المتعلقة بالمبيعات (شاملة السيارات الجديدة والسيارات المستعملة المعتمدة)، بالإضافة لخدمات ما بعد البيع والعناية بالعملاء.

وقال باولو سارتوري، المدير الإقليمي لدى «أوتوموبيلي لامبورغيني» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسرنا الترحيب بشركة «ألتميت موتورز» كوكيلنا الجديد في دبي وأبوظبي، وعبر مجموعة منتَجات أوسع من أي وقت مضى، وأكثر تطوراً تقنياً وقدرة على تلبية متطلبات العملاء المفعمة بالمشاعر، أنا متأكد أننا سنستمر بتعزيز نمو العلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة، مرتكزين بذلك على المستويات العالية من النجاح والشعبية التي اكتسبناها خلال السنوات السابقة».

وتتميز «ألتميت موتورز» بكونها تضم فريقاً إدارياً ماهراً يتمتع بكثير من الخبرات، ولقد تم اختيارها من قبل الشركة الإيطالية العريقة المصنعة للسيارات الرياضية الفائقة، بعد تحقيق العلامة التجارية في دولة الإمارات لنجاح كبير جداً، خلال النصف الأول من 2022.

بدوره، قال مارتينو بيكوتي، مدير عام «ألتميت موتورز»: «يسعدنا فعلاً تولي هذه المهمة كوكيل جديد لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني» في دبي وأبوظبي، ونحن واثقون أننا قادرون على توفير مستقبل ناجح للمصنع الإيطالي في الإمارات العربية المتحدة، عبر المضي بتطوير عملياتنا وتعزيز منظومتنا من خلال إطلاق خدمات وأقسام رئيسة، مثل برنامج Selezione Certified Pre-owned للسيارات المستعمَلة المختارة المعتمدة، وبرامج إدارة علاقات العملاء والتدريب والمطابقة. وبالتالي، نحن نتطلع قدماً لمنح العملاء تجربة لا تنافس، بينما نحافظ على أعلى معايير الجودة».

وتعتبر دولة الإمارات السوق الأكبر لدى العلامة التجارية في المنطقة، ومع «ألتميت موتورز»، تهدف «أوتوموبيلي لامبورغيني» لتعريف عملائها إلى مجموعة واسعة من الطرازات الجديدة الأخاذة، إضافة لمتابعة الدفع نحو تحقيق الرؤية المستقبلية للشركة وتبني التقنيات المبتكرة في السنوات المقبلة.

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