«مكلارين أرتورا» تصل إلى سوق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «مكلارين أوتوموتيف» البريطانية عن بدء تسليم الدفعات للسيارة فائقة الأداء الهجينة والجديدة من طراز «أرتورا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم تصميم وتصنيع هذه السيارة الجديدة بشكل متكامل، وبناؤها وفقاً لرؤية هندسية مختلفة كلياً، مما سيجعلها الدينامو المتسارع لنمو الشركة، مع إسهامات متوقعة في مبيعات عام 2023 بنسبة 50% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واحتفالاً بتسليم الدفعات الجديدة، أقيمت فعالية القيادة في حلبة أوتودروم لعملاء مكلارين وعشاق السيارات الخارقة، وعدد من الإعلاميين البارزين في مجال السيارات والتكنولوجيا، كما حظي كبار الشخصيات بفرصة تجربة قيادة السيارة الأولى من نوعها من سلسلة السيارات الخارقة الهجينة العالية الأداء من شركة «مكلارين أوتوموتيف».

وقال محمد فوزي، المدير التنفيذي لشركة «مكلارين أوتوموتيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إننا في غاية السعادة لبدء تسليم الدفعات الإقليمية لسيارة مكلارين أرتورا الجديدة.

والتي ستقود علامة مكلارين إلى حقبة جديدة من تكنولوجيا وأداء السيارات الخارقة، كما أود التعبير عن سعادتي الغامرة للاستحسان الكبير، التي لاقته سيارة «مكلارين أوتوموتيف» الجديدة من العملاء وعشاق السيارات الخارقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع لجلوسهم خلف عجلة القيادة وتجربة القدرة والأداء منقطعي النظير لهذه السيارة الخارقة.

وسيبدأ تسليم الشحنات الإقليمية في دولة الإمارات، حيث تدار هذه العمليات من قبل شركة مكلارين دبي الجديدة والمتمثلة في شركة Performance Tuning L.L.C، وهي جزء من مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة، ويعمل الوكيل الحصري الجديد من خلال منشأة مبيعات مؤقتة، حيث يتوفر لها الدعم من مركز الخدمة المتخصص والقائم على إدارته فريق من المهندسين ذوي الخبرة.

ممن تلقوا تدريبهم لدى شركة مكلارين، وتلبي خدمة ما بعد البيع دعماً للنمو المستدام للشركة في سوق الإمارات العربية المتحدة، كما توفر صالة العرض الجديدة، وهي أكبر صالة للشركة في الشرق الأوسط، تجربة سلسة للعملاء، ومن المقرر افتتاح صالة العرض الجديدة والمتطورة، والتي هي الآن تحت الإنشاء، خلال النصف الأول من 2023.

من جانبه، قال خليفة جمعة النابودة، عضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات خليفة جمعة النابودة: إنه لمن دواعي فخرنا اختتام السنة التشغيلية الأولى لشركة مكلارين دبي بنجاح، وذلك عبر تسليم الدفعات الأولى من سيارة أرتورا الجديدة.

وقد قمت بتجربة قيادة السيارة شخصياً، وأؤكد أنها تمثل بداية عهد جديد في تاريخ «مكلارين أوتوموتيف»، ما يجعلني أفتخر بكونها ضمن مجموعة سياراتنا. وأنا على ثقة تامة بقدرتنا على ابتكار تجربة عملاء في منتهى الرفاهية، الأمر الذي يليق بملاك هذه التحفة الهندسية الفريدة، وبذلك نضمن استمرار تحقيق ما يفوق توقعات عملائنا الكرام في دبي وشمال الإمارات.

وتعتبر سيارة ماكلارين أرتورا ثمرة أكثر من نصف قرن من تاريخ مكلارين المتمثل في خوض مئات السباقات، وتصنيع العديد من السيارات الفارهة. وتتميز هذه السيارة بأنها خلاصة جميع المواصفات والخصائص المذهلة، التي عرفت بها سيارة مكلارين، إذ إنها تتميز بقدرة تسارع أكبر، وانبعاثات أقل، هذا بالإضافة لكونها قادرة على التحول إلى النظام الكهربائي بشكل كامل، ويعزى ذلك إلى المنظومة الكهربائية لتوليد القوة.

كما أنها الأولى من سيارات مكلارين المصنعة وفق هيكل مكلارين الكربوني ذي الوزن الخفيف، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في ما يتعلق بتصميم هياكل السيارات، وتجلى ذلك عن خفة كبيرة في الوزن، حيث يبلغ الوزن الاعتيادي للسيارة 1395 كيلو غراماً، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة 1489 كيلو غراماً، وهذا ما يجعل السيارة تتصدر فئتها عبر هندستها فائقة الخفة.

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