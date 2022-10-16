شراكة بين «إم جلوري» الإماراتية و«مركبة وطن» السعودية لتصنيع السيارات الصديقة للبيئة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة «إم جلوري» القابضة، المجموعة الإماراتية الرائدة في قطاع الصناعة والعقارات والاستثمارات ومقرها دبي، شراكة استراتيجية مع مصنع مركبة وطن للسيارات الكهربائية بالسعودية، وذلك في مصنع الدماني لتصنيع السيارات في مدينة دبي الصناعية.

ووقع على الشراكة الاستراتيجية كل من الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري» رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة الدماني لتصنيع السيارات، وسلطان الزاحم مالك مصنع مركبة وطن السعودية ومقرها الرياض.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى التوسع في الصناعات التكنولوجية المتقدمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتتضمن تصنيع مشترك للسيارات الصديقة للبيئة، وإنشاء قاعدة للصناعات المرتبطة بالسيارات والمركبات في المملكة العربية السعودية.

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