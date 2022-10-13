«بولستر 3» متعددة الاستخدام تواكب عصر السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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أزاحت شركة «بولستر» السويدية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية فائقة الأداء الستار رسمياً عن سيارة «بولستر 3» الكهربائية متعدّدة الاستخدام (SUV)، يلتقي الأسلوب المينيمالي الإسكندنافي ونقاوة التصميم بأبرز مواصفات السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، لتحديد معالم السيارة متعددة الاستخدام التي تواكب عصر المركبات الكهربائية، فمع «بولستر 3» لم تعد السيارة متعددة الاستخدام الخيار الأنسب والأفضل للبيئة فحسب، بل تزخر بكل المزايا التي يبحث عنها السائق.

وقال توماس إنغينلاث، الرئيس التنفيذي للشركة: «بولستر 3» عبارة عن سيارة كهربائية قوية تخاطب الحواس بتصميم إسكندنافي مميز ومواصفات ديناميكية ممتازة تضمن تجربة قيادة استثنائية، ترتقي هذه السيارة ببصمتنا في مجال التصنيع، مع انطلاق إنتاج سيّارات «بولستار» في الولايات المتحدة الأمريكية، نشعر بالفخر والحماس لتوسيع محفظة علامتنا التجارية فيما نواصل تحقيق النمو السريع.

وتتألّق السيّارة بمواصفات هوائية ديناميكية جديدة، مع التركيز على الحفاظ على السمات التي تشتهر بها السيّارات متعدّدة الاستخدام، بما في ذلك الوضعية القوية والعريضة. تحقّق ذلك بفضل تحسين المواصفات الهوائية الديناميكية بشكل دقيق وفعّال، إن كان من ناحية الجناح الهوائي الأمامي المدمج في غطاء السيّارة، أو الجناح الهوائي المدمج في مصدّ الصدمات الخلفي، أو الشفرات الهوائية الخلفية.

ويتابع توماس إنغينلاث قائلاً: صمّمنا هذه السيّارة بمواصفات «بولستر» من البداية، إلى جانب مواصفات جديدة باتت مرادفة لاسمنا – مثل المصابيح الأمامية مزدوجة الشفرات، ونظام SmartZone الأمامي الذي يأوي أجهزة الاستشعار، والجناح الهوائي الأمامي.

وتمّ اختيار المواد المستخدمة داخل سيّارة «بولستر 3» انطلاقاً من تلبيتها لمعايير الاستدامة، من دون المساومة على الجمال والفخامة. ومن بينها مادة MicroTech المنسوبة إلى مصادر حيوية، والجلد المعتمد من قِبل جمعيات رعاية الحيوان، والصوف من مصادر قابلة للتبّع بالكامل. وتماشياً مع التزام «Polestar» بمبدأ الشفافية، سيتمّ إجراء تقييم كامل لدورة حياة سيّارة «Polestar 3» عند بدء الإنتاج، على أن تليه دراسات تقييم لاحقة خلال دورة حياتها، مع العلم أنّ الشركة ستواصل البحث دائماً عن سبل جديدة للحدّ من بصمتها الكربونية.

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