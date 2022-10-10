نظام نقل الحركة في «هيونداي أيونيك 5» ضمن أفضل 10 محركات وأنظمة دفع

المصدر: دبي - البيان

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تم اختيار نظام نقل الحركة في سيارة هيونداي أيونيك 5 الكهربائية بالكامل كونها واحدة من أفضل 10 محركات وأنظمة الدفع لعام 2022. تكرم الجوائز السنوية التطورات الجذابة في نظام نقل الحركة الجديدة كلياً أو التي تم تحسينها بشكل ملحوظ. تم اختيار أيونيك 5 لأدائها وقدرتها على الشحن والمدى والسعر. حازت هيونداي على 15 جائزة من جوائز واردز 10 لأفضل المحركات وأنظمة الدفع، منذ انطلاق الجوائز السنوي في عام 1995.

وقال بيونغو لي، مدير تطوير الدفع الكهربائي في مركز التقني في هيونداي أمريكا: من خلال طرح منصة E-GMP الجديدة الخاصة بنا، أحدثت أيونيك 5 تطورات جديدة في عالم أنظمة نقل الحركة للسيارات، من خلال الشحن فائق السرعة ومركبات لتحميل الشحن في اتجاهين على متنها، وأضاف: يسعدنا أن يتم تكريمنا مرة أخرى من قبل واردز لقيادتنا في التقنيات الصديقة للبيئة.

ووفقاً لدرو وينتر، عضو التحكيم في واردز أوتو: تعيد أيونيك 5 تعريف السيارة الحديثة، وذلك ليس فقط من وجهة نظر الدفع. تخلق السيارة مساحة داخلية جديدة وفسيحة، من خلال الاستفادة من كل الأشياء، التي لا تتوفر في منصة EV، مثل نفق ناقل الحركة. نظام الدفع أيونيك 5 لا يبيع السيارة فقط؛ إنما يعيد تعريف ما يمكن أن تكون عليه السيارة.

ويصادف هذا العام الثامن والعشرين من جوائز واردز 10 لأفضل محركات وأنظمة الدفع، وهي مسابقة تم إنشاؤها لتكريم الإنجازات المتميزة لأنظمة نقل الحركة، وفرق توليد القوة لقدرتها على طلب المزيد من القوة، وعزم دوران أكبر وكفاءة أفضل. هذا العام يتنافس 29 مشاركاً للحصول على التكريم المرموق. أنظمة الدفع الجديدة كلياً أو المحدثة بشكل كبير مؤهلة للنظر فيها، جنباً إلى جنب مع الفائزين من فئة 2021.

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