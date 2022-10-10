إطلاق إطارات «ترازانو» التايلاندية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق قسم «المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات» التابع لمجموعة «المسعود» علامة «ترازانو» التايلاندية الرائدة للإطارات في سوق الإمارات العربية المتحدة، لتزويد العملاء بإطارات آمنة بتكلفة متهاودة.

وتستهدف إطارات «ترازانو» أصحاب السيارات، الذين يبحثون عن قيمة كبيرة، بالإضافة إلى سلامة القيادة، وتتميز هذه الإطارات بكونها تجمع بين الأداء العالي، والتكلفة التنافسية في منتج واحد، بفضل كفاءة التكلفة والسلامة المعتمدة من قبل معاهد الاختبار المستقلة.

وقال صلاح أديب، المدير العام لـ«قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات»: نلمس طلباً متزايداً في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطارات أصلية، تتمتع بالموثوقية والجودة العالية والسلامة، بالإضافة إلى التكلفة التنافسية، لذلك، قدمنا في «المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات» علامة «ترازانو» التجارية الجديدة للإطارات، والتي تم تصميمها لتقديم أداء متميز في مناخ شديد الحرارة، مع مراعاة بحث عملائنا عن عناصر الجودة والسلامة والفعالية، من حيث التكلفة في الإطارات، ونظراً لأن المسعود هي الموزع الحصري لعلامة «ترازانو» في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نسعى إلى تزويد أصحاب السيارات بمنتجات تضمن لهم قيمة ممتازة مع وضع رفاهيتهم وأداء سياراتهم على رأس سلم أولوياتنا.

وأضاف: «تعكس إضافة إطارات «ترازانو» إلى مجموعتنا الموسعة من العلامات التجارية الرائدة التزامنا بتقديم منتجات تتوافق مع المعايير العالمية».

وسيطرح «قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات» في الأسواق نماذج الإطارات RP08 وSU320 وSA37، وتتميز إطارات RP08 بالأداء المتفوق خلال الرحلات في جميع المواسم، وبسعة أميال عالية وامتصاص عالي الكثافة لتحسين قدرة الجر، خصوصاً على الطرق السريعة المبللة أو الزلقة، وتتيح الأخاديد الطولية الأربعة العريضة للإطار تفريغاً مثالياً للمياه، في حين يضمن التصميم الأمثل لكتلة المداس ذات التوزيع المتغير توليد ضوضاء منخفضة.

وبالمثل يحتوي SU320 على أربعة أخاديد طولية مع شقوق جانبية، لضمان التفريغ الأمثل للمياه وأفضل أداء لقبضة الإطار الرطبة، وتم تجهيز الإطار المريح في جميع المواسم بمداس متقدم ومبتكر، لضمان قطع مسافات أطول وتوليد ضوضاء أقل.

ويعتبر إطار SA37 الجيل الجديد من الإطارات فائقة الأداء. يساعد مركب مادة السيليكا الإطار على تعزيز القبضة الرطبة، وتقصير مسافة الفرملة، كما يضمن الضلع المركزي القوي تحكماً ممتازاً على كل من الطرق الرطبة والجافة، وخلق شعور أكبر بقدرة الإطار على الاستجابة لكل أنواع الطرقات.

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