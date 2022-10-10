عرض أفضل طرازات «كاديلاك» في «أوتو موتو شو 2022»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الكندي للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «كاديلاك» في الإمارات، عن مشاركتها في واحد من أكثر معارض السيارات تميزاً في المنطقة، وهو «أوتو موتو شو 2022»، حيث استعرضت عصراً جديداً من الابتكارات الحديثة في عالم السيارات.

وكجزء من هذه المشارَكة، قامت «الكندي للسيارات» بإزاحة الستار للمرة الأولى في المنطقة عن مركبة «إسكاليد - V» - إلى جانب CT5-V Blackwing - وهي تمثل قمة المركبات الفخمة عالية الأداء من «كاديلاك».

إضافة لهذا، ستتألق أيضاً «كاديلاك ليريك» الجديدة كلياً على منصة الشركة في المعرض، مما يمنح الجمهور فرصة التعرف على مستقبل المركبات الكهربائية الفاخرة والتي تتميز بمعايير جديدة من ناحية التصميم والابتكار والتطور.

ولطالما كانت «إسكاليد» أيقونة في عالم المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) الفخمة منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، حيث أرسَت معايير جديدة بقطاع السيارات عبر تصميمها المثالي وحضورها القوي في الثقافة الشعبية.

وترتقي «إسكاليد - V» للعام 2023 بما يتمتع به هذا الطراز أصلاً من تميز كبير في التصميم والأداء والتقنيات وذلك لأجل توفير مركبة الـSUV كاملة الحجم الأقوى في قطاع السيارات، وهذا يتجسد من خلال صوتها الفريد ومظهرها الملفِت للأنظار على الطريق.

وتختال «إسكاليد - V» بكل فخر وهي تحمل شعار V-Series، والذي تستحقّه عن جدارة بفضل محرّكها V-8 سعة 6.2 ليترات بقوّة تبلغ 682 حصاناً وعزم قدره 885 نيوتن - متر، بالإضافة لاحتوائها على نظام نقل حركة أوتوماتيكي تمت معايرته لسرعة واحدة.

ومع انتقال قطاع السيارات بسرعة نحو مستقبل التنقل، تسعى «كاديلاك» لإعادة تعريف مفهوم التنقل الفاخر عبر مركبات كهربائية مبتكَرة جديدة، بدءاً من «كاديلاك ليريك» التي تعتبر أول مركبة كهربائية من العلامة التجارية، وهي ستزخر بتقنيات ريادية وتتمتع بقدرات أداء مبهرة بالارتكاز على البُنية الهندسية الخاصّة بهذه المركبة.

فمجموعة البطارية المكونة من 12 وحدة مع طاقة 102 كيلوواط بالساعة ومنصة «آلتيوم» للدفع بجميع العجلات، تولِّد ما تُقدِّره «كاديلاك» بنحو 500 حصان و610 نيوتن - متر من العزم، مع مدى قيادة يبلغ 500 كيلومتر تقريباً عند الشحن الكامل. كما توفر «ليريك» ميّزة الشحن السريع بالتيّار المباشر (DC)، مما يُمكِّن العملاء من إضافة حوالي 125 كيلومتراً من مدى القيادة عند الشحن لفترة 10 دقائق.

وقال مارك جنكينز، الرئيس التنفيذي لدى «الكندي للسيارات»: «إننا نُمثل شركة «جنرال موتورز» منذ ما يزيد على ثلاثة عقود ودوماً ننبهر بكل طراز جديد يتم طرحه.

و«إسكاليد - V» ليست استثناءً عن هذه القاعدة، خصوصاً وإنها تمنح عشّاق الأداء العالي مركبة SUV هي الأفضل بفئتها، حيث تجمع بشكل مثالي بين القوّة والأناقة معاً، ويشرّفنا أن نزيح الستار عنها في معرض «أوتو موتو شو».

فنحن نعي تماماً المكانة التي تحظى بها «إسكاليد» الأيقونية بين أوساط العملاء، ولقد شهدنا على الاهتمام الكبير الذي لاقته طرازات Blackwing، لذا نستطيع بكل ثقة القول إن عملاءنا سيُعجبون كثيراً بمركبة «إسكاليد - V».

وهذا ليس كل شيء، إذ إنهم سيندهشون بروعة «ليريك EV» الكهربائية التي توكِّد أن الأداء والطاقة لا مساوَمة عليهما مع توجُّهنا نحو مستقبل قطاع التنقُّل. فهي تتألّق بتميُّز من كافة النواحي.

أما كريستيان أكويلينا، المدير التنفيذي لعمليات «كاديلاك» الدولية و«كاديلاك الشرق الأوسط»، فقال: إن الابتكار متجذِّر عميقاً في إرث «كاديلاك» العريق، ونحن نعمل باستمرار مع وكلائنا لجلب أحدث التقنيات إلى مجتمعاتنا.

وهذه السنة، سيكون وكيلنا الموثوق «الكندي للسيارات» سبّاقاً في تقديم «إسكاليد - V» الحديثة والمتطورة لمجتمعنا في الإمارات، خصوصاً وإن العملاء يرتقبونها بشوق كبير، وبالتالي نحن بانتظار معرفة آرائهم حولها. كما إننا متحمسون جداً لاستعراض مستقبل «كاديلاك» الكهربائي بالكامل، والذي تقوده مركبة «ليريك» التي نتطلع جميعنا لوصولها العام القادم.

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