طرح «جي إم سي سييرا إتش دي 2024»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «جي إم سي» عن شاحنة «سييرا HD» الأكثر فخامة وتطوُّراً وقدرة على الإطلاق حتى الآن، والمقرَّر أن تتوفر في الشرق الأوسط بفئات تجهيزات SLE، SLT و’دينالي‘ في العام القادم.

ويرتقي طراز 2024 بعائلة ’سييرا HD‘ إلى مستويات جديدة، وذلك من خلال تمتُّعه بمعايير راقية للفخامة والراحة، وطاقة عالية مدعومة بشحن توربيني، وتقنيات حديثة متطوَّرة – حيث يتم توفير تقنية المساعَدة بالقطر الأفضل بفئتها1.

وقالت فرح أمهز، رئيسة تسويق المنتَجات في ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: نتميّز دوماً بأننا نرتقي بالمقاييس ونُرسي معايير جديدة ضمن قطاع السيارات مع إطلاقنا لكل طراز جديد، بالتلازُم مع تلبيتنا لاحتياجات العملاء بأفضل شكل ممكن. وعبر ’سييرا HD‘ الجديد للعام 2024، فإننا نقدِّم أكثر بكثير من مجرَّد رفيق مثالي على الطريق.

فهذه الشاحنة لا تساوم أبداً على عنصرَي الفخامة والراحة، بينما في الوقت ذاته توفر تقنيات لا تُضاهى للمساعَدة في القطر، وهذا يساهم بتعزيز إحساس العملاء بالسلامة والثقة والطاقة.

بناءً عليه، يُعدّ ’سييرا HD‘ للعام 2024 مركبة أخرى نتطلّع بشوق كبير لاستقبالها في المنطقة، حيث إنه يشكّل إضافة قوية إلى مجموعتنا الراقية من الشاحنات ذات القدرات العالية.

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