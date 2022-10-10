«ستيلانتيس» الشرق الأوسط تُعيّن مديراً إداريّاً جديداً للمجموعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة ستيلانتيس، إحدى شركات صناعة السيارات الرائدة في العالم، عن تعيين فرانو سوسنجارا كمدير إداري جديد للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط. وسوف يقوم سوسنجارا، بالإشراف على استراتيجية وخطط نمو ستيلانتيس في المنطقة، ودعم هدفها لأن تصبح رائدة الصناعة في جهود التصدي لتبعات تغير المناخ.

يأتي هذا التعيين بعد أسابيع فقط من كشف ستيلانتيس عن خطتها الاستراتيجية الطموحة «Dare Forward 2030» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي جاء من ضمنها تحويل نسبة 100% من مجموعة سياراتها إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2025، مع الانتقال من سقف 25% إلى أكثر من 70% فيما يتعلق باستقلالية الإنتاج في المنطقة، وتحقيق إجمالي طاقة صناعية إقليمية تبلغ مليون سيارة في السنة بحلول عام 2030.

وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي لعمليات ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا: لدى مجموعة ستيلانتيس طموحات كبيرة في المنطقة، وهو ما يتطلب بناء فريق إداري قادر على تنمية الأعمال، وتعزيز الشراكات، وإلهام الموظفين خاصةً مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة من تطورنا.

وأنا فخور جداً بانضمام فرانو سوسنجارا إلى فريقنا، وكلي ثقة بنهجه القائم على النتائج وخبراته الواسعة في هذه الصناعة، والتي ستعزز من نجاحنا في المنطقة خلال رحلة انتقالنا من مصنعي سيارات إلى الجهة الرائدة الجديدة الأبرز في مجال تكنولوجيا التنقل المستدام«.

وتمتد خبرة سوسنجارا في قطاع السيارات داخل الأسواق الدولية الرئيسية لأكثر من عقدين، وشغل في السابق منصب المدير الإداري المسؤول عن مناطق ما وراء البحار في مجموعة ستيلانتيس. كما شغل العديد من المناصب الأخرى في قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وذلك في مختلف الأقسام منها المبيعات والتسويق وإدارة الأسطول والاستيراد وإدارة العلاقات التجارية.

وعن تعيينه، قال فرانو سوسنجارا، المدير الإداري للمجموعة في ستيلانتيس الشرق الأوسط: تمتلك مجموعة ستيلانتيس الاستراتيجية والخطط الشاملة التي من شأنها أن تعيد صياغة عالم السيارات، وهذا علاوة على ما تمتلكه من محفظة علامات تجارية شهيرة، وهنالك خطط نمو طموحة وفريق إداري عالمي وفرص نمو غير مسبوقة في ستيلانتيس الشرق الأوسط، وأتطلع قدماً لقيادة أعمالها في المنطقة بينما ندشن حقبة جديداً في طرق التنقل.

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