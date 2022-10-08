«بورشه ماكان جي تي إس» سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي - البيان

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يعتبر طراز «بورشه ماكان جي تي إس» الجديد أحد أفضل طرز الصانع الألماني، يأتي بتصميم مميز ذي طابع رياضي أخّاذ جعل منه أيقونة مميزة في فئتها بألوان جديدة وتحديثات مبتكرة شملت جانبي التصميم الأداء.

وأثبتت تجربة قيادة السيارة التي طرحتها شركة «النابودة» للسيارات، الوكيل الرسمي لبورشه في دبي والمناطق الشمالية، قوة كبيرة متوقعة من الصانع الألماني العريق، مع فخامة من الداخل والخارج، مدعومة بمواد قوية تم تصنيع هذا العملاق منها مع تصميم أكثر جرأة وأداء أفضل ونظام تشغيل جديد، وضعت هذا الطراز على قمة هرم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تتوفر السيارة بمحرك (V6) سعة 2.9 لتر مع شاحن «توربو» مزدوج 324 كيلووات، يولد 440 حصاناً مترياً، أي بزيادة قدرها 44 كيلووات (60 حصاناً مترياً) عن محرك الطراز السابق.

وتوفر «بورشه ماكان جي تي إس» الاستجابة والقوة الفائقة التي تميز طرازات (GTS) من «بورشه»، حيث تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/الساعة في 4.3 ثوانٍ فقط! عند تجهيزها بمجموعة «كرونو» الرياضية، بسرعة قصوى 272 كيلومتراً. وتوفر السيارة نطاقاً كبيراً لنظام التعليق، حيث يوازن بين أعلى مستويات الراحة والأداء الرياضي الديناميكي.

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