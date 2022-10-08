«نيسان صني» الجديدة تلقى إقبالاً من محبي «السيدان»

المصدر: دبي - البيان

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يضيف الطراز الجديد لـ«نيسان صني» لمسة حديثة وجميلة إلى السيارة التي تحظى بشعبية واسعة في أسواق الإمارات والمنطقة، حيث أثبتت تجربة قيادة «نيسان صني» قدرة الصانع الياباني على الهيمنة في فئة السيارات الاقتصادية عبر هذا الطراز المعزّز بمزايا عديدة.

ويدعم تميز حضور «نيسان صني»، التي طرحتها «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، الوكيل الحصري لعلامة «نيسان» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، الإقبال الكبير عليه من محبي سيارات «سيدان» في أبوظبي والمنطقة عموماً، حيث يجمع الطراز الجديد بين قوة الأداء وأناقة التصميم، فضلاً عن خاصية الاتصال والربط بالهواتف الذكية، ومنظومة تفادي الاصطدام، ما يجعل «نيسان صني» خياراً مفضلاً ضمن فئتها.

ويعتبر الطراز الجديد خياراً مثالياً للباحثين عن الراحة والتقنيات الفائقة في التنقل الذكي من «نيسان»، لاسيما أنه يأتي معززاً بمواصفات قياسية يمكن للسائقين مواءمتها لضمان راحتهم.

ويتوافر طراز «نيسان صني» الجديد ضمن 3 إصدارات، هي: (S) بناقل حركة عادي أو ناقل حركة بتقنية التغيير المستمر (Xtronic)، و(SV) بناقل حركة بتقنية التغيير المستمر، وأخيراً، الإصدار الرياضي (SL) بناقل حركة بتقنية التغيير المستمر. فيما تم تصميم الواجهة الأمامية على شكل (V) ببروز أكبر يضفي على سيارة «نيسان صني» ملامح الأداء القوي والتصميم الجريء.

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