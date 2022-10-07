تويوتا تعلن عن احتمال تعرض بيانات 300 ألف عميل للاختراق

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" اليوم الجمعة، احتمال تعرض البيانات الشخصية لنحو 300 ألف من عملاء الشركة للقرصنة.

وقالت الشركة: "لقد تبين لنا احتمال تعرض 296019 عنوان بريد إلكتروني للعملاء والأرقام المرجعية المرتبطة بهم للاختراق". . وقد يتأثر بذلك أي شخص يستخدم خدمة "تي كونيكت" من تويوتا عبر الإنترنت.

وأضافت الشركة اليابانية أنه إذا تم اختراق المعلومات، فلن يتمكن اللصوص من الوصول إلى الأسماء أو أرقام الهواتف أو تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم. ومع ذلك، يمكن استخدام البيانات التي من المحتمل تعرضها للاختراق من قبل المجرمين الذين يحاولون خداع الآخرين لتوفير بيانات أخرى.

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