«المشروعات التجارية - فولفو» تطلق مبادرة لدعم الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الوكيل الرسمي لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاق مبادرة جديدة لإبراز التزامها بدعم جهود الاستدامة. وتحتفي علامة السيارات الرائدة عالمياً باليوم العالمي الخالي من السيارات، بإطلاق إصدار محدود عالمياً من حذاء رياضي، جرى تصميمه بالتعاون مع شركة كاسكا المتخصصة في صناعة الأحذية من مواد مستدامة.

ولطالما كان تحقيق الاستدامة والحياد المناخي مهمّة محورية لعلامة فولفو، والذي ينعكس في انضمامها للتوقيع على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ودعمها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وعملت فولفو مع كاسكا للأحذية، وفق منهجية تعاونية، تهدف إلى تحقيق أهداف الاستدامة ورؤيتهما المشتركة صديقة البيئة.

ويستمد الحذاء الرياضي الجديد تصميمه من الطابع المميز لسيارة فولفو XC40، قابلة لإعادة الشحن، والهادف إلى الحد من التأثيرات البيئية عن طريق استخدام المواد المستدامة، وهو ما جعل السيارة مصدر الإلهام الأمثل لشركة كاسكا في تصميم الحذاء الرياضي الجديد، الذي يعكس الرؤية المشتركة التي تقوم عليها الشراكة الرائدة بين العلامتين.

وقال أوسكار ريفولي مدير عام المشروعات التجارية – فولفو: تمثّل الاستدامة ركيزةً أساسية ضمن مساعينا وأهدافنا، وعاملاً محورياً في نجاحنا المستقبلي. ونفخر بالإنجازات التي حققناها على مستوى المنطقة، حيث تقود سيارات فولفو مسيرة التحول إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ونعتزم مواصلة جهودنا في حماية البيئة، انسجاماً مع معايير الاستدامة في الإمارات، بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما نمضي قدماً في التزامنا بحماية البيئة وتحسينها، وتوفير أفضل التجارب لعملائنا.

وأضاف ريفولي: ويؤكد التعاون مع شركة كاسكا، إضافة إلى إطلاق مبادرات عالمية، مثل Walk The Talk، التزام فولفو بدعم الاستدامة في قطاع النقل، ودعم تحول القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وتتمثّل أولويتنا في حماية البيئة من خلال الجمع بين استراتيجية الاستدامة في شركة الفطيم، والحرص الدائم على مواصلة إثراء حياة عملائنا.

ويمكن للعملاء والجمهور ورواد حماية البيئة دعم الوصول إلى مستقبل مستدام، من خلال الانضمام إلى مسيرة التحول الاستثنائية هذه، والانضمام إلى الحملة العالمية Walk A Mile، لمشاركة قصصهم حول جهودهم المبذولة لحماية البيئة على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لشركة فولفو. ويحظى صاحب القصة الأفضل بفرصة الفوز بالحذاء الرياضي محدود الإصدار، وتجربة القيادة الفائقة مع XC40، قابلة لإعادة الشحن.

وفولفو XC40 قابلة لإعادة الشحن، هي سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل، وقادرة على قطع مسافة 400 كيلومتر (بحسب اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالمياً)، عند شحنها لمرة واحدة، وبقوة إجمالية تصل إلى 408 أحصنة، كما يمكن شحن بطاريتها إلى نسبة 80 % في 40 دقيقة، باستخدام نظام الشحن السريع.

وتعكس سيارة XC40 قابلة لإعادة الشحن، على غرار جميع سيارات طراز قابلة لإعادة الشحن، نجاح خطة العمل الطموحة الجديدة في الشركة، والتي تتألف من خطوات فاعلة، تنسجم مع اتفاقية باريس للمناخ، وتدعم مساعي فولفو، لتصبح شركة محايدة للمناخ بحلول عام 2040.

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