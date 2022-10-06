«نادي هونشي».. تجمُّع جديد لأصحاب السيارة الصينية الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «ون رود» لتجارة السيارات، ساحة تجمّع فخمة لعشاق سيارات «هونشي» في الإمارات، حيث أطلقت نادي هونشي، لتقدّم لأعضائه وجهة استثنائية للتواصل والتفاعل، والاحتفال بالثقة والحب تجاه ماركة السيارات الصينية الفاخرة.

شهد الحدث الضخم، الذي أقيم في مضمار ميدان الرائع لسباق الخيل، تجمّع أصحاب سيارات هونشي وعشاقها في الإمارات، ممن يتشاركون الروح والفلسفة نفسها، للترحيب بروعة السيارات وأصواتها، وتألقها وطابعها الكلاسيكي والفخم.

وتخلّل البرنامج العديد من الفعاليات المميزة داخل المضمار وخارجه، بما في ذلك موكب مهيب لسيارات هونشي، برفقة الخيول، وغيرها من وسائل الترفيه الحيّة المُذهلة، مثل عرض للرقص من التراث الإماراتي.

ونظراً لاهتمام «ون رود» لتجارة السيارات الاستراتيجي بتطوير هونشي في الخارج، أطلقت أول سيارة هونشي إتش 9 في دبي عام 2018. ومنذ عام 2021، أصبح لديها صالة عرض ضخمة في شارع الشيخ زايد في دبي.

وفي معرض حديثه عن نادي هونشي، الذي تم إطلاقه حديثاً، قال Elvin Xie، المدير العام لشركة «ون رود» لتجارة السيارات: ما من أمر مثير للاهتمام ومُثمر أكثر من الوجود مع أشخاص يشاركونك الاهتمامات نفسها، ولا يتعلق الأمر فقط بقضاء الوقت مع أشخاص من ذوي التفكير المماثل، ما يُسعدنا بالطبع، ولكنه أيضاً فرصة لجمع الرواد، حيث ستكون هناك فرص لا تعدّ ولا تحصى لتبادل الأفكار المفيدة حول تجاربهم مع السيارة، وسيشكّل نادي هونشي منصة رائعة للتعبير عن عشق سيارات هونشي، والتواصل مع هواة السيارات، سواء على الطرقات العادية أو على الطرقات الوعرة. سيحظى هذا النادي بأفضل الفرص، وسيسعى إلى تحقيق أفضل المصالح لجميع أعضائه، بهدف العمل والتعاون معاً، ما يوفر فرصاً عديدة لأعضائه. الأمر يتعلق بالتواصل والتعاون والمشاركة، وسيمنح ذلك الأعضاء بالتأكيد إحساساً بالانتماء إلى مجموعة.

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