«لامبورغيني» تطلق الطراز الجديد «أوروس إس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أوتوموبيلي لامبورغيني» عن إطلاق طراز «أوروس إس» الجديد، وهو يلي طراز «أوروس» الأساسي الذي أرسى معياراً جديداً للمركبات الرياضية متعدِّدة الاستعمالات الفائقة ضمن الفئة الفاخرة. ويوفر الطراز الجديد قوّة إضافية مجتمِعة مع عملانية عالية وحضور فخم لتأكيد مكانته كمركبة الـ SUV الفائقة من «لامبورغيني»، والتي تُعتبَر مثالية لأسلوب الحياة العصرية، وذلك إلى جانب «أوروس برفورمانتي» للأشخاص الذين يبحثون عن الأداء الرياضي الأقصى.

وقال ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني»: أثبتت «أوروس» جاذبيتها بين أوساط الذين يبحثون عن الجمع البارز بين أكثر SUV بمزايا رياضية وسيارة «لامبورغيني» الملائمة للقيادة اليومية، وبالتالي فإن «أوروس إس» تحتل موقعاً مثالياً إلى جانب «أوروس برفورمانتي» المناسِبة لأولئك الساعين وراء مستويات الرقي الأنقى من ناحية الأداء والفخامة والعملانية. ويشكّل النجاح التجاري الذي تتمتّع به «أوروس»، مع إنتاج أكثر من 20000 مركبة منها، دليلاً واضحاً على مزاياها كأول وأكثر مركبة رياضية فائقة متعدِّدة الاستعمالات استمرارية. وترتقي «أوروس إس» بهذه السمعة إلى مستويات أعلى.

ويتوافق محرّك V8 ذو الشاحن التوربيني التوأمي عبر طاقته الزائدة التي تبلغ 666 حصاناً (CV) مع ما يتميّز به الطراز الشقيق «برفورمانتي»، وهو يوفر معدَّلاً محسَّناً بين الوزن والطاقة عند 3.3 كلغ/ حصان (CV).

كما تَحسَّن أداء التسارُع مع انطلاق «أوروس إس» من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.5 ثواني ومن 0 إلى 200 كلم/س خلال 12.5 ثانية. ومع سرعة قصوى تبلغ 305 كلم/س، تستطيع «أوروس S» إتمام عملية الكبح من سرعة 100 كلم/س إلى 0 كلم/ س فوق مسافة قدرها 33.7 متراً فقط. ويولّد محرّكها ذو الشاحن التوربيني التوأمي عزماً أقصى يبلغ 850 نيوتن-متر عند 2300 دورة بالدقيقة وصولاً إلى 6000 دورة بالدقيقة كحدّ أقصى. ويُذَكِّر نظام العادم المعدَّل بأن هذه الـSUV الفائقة هي طراز حقيقي من «لامبورغيني»، مع صوت أكثر تميُّزاً عند بدء التشغيل ونغمة حادّة أكثر في كل وضعية قيادة.

ويتيح شاسيه «أوروس» مع نظام التعليق الهوائي المتكيّف الاستمتاع بالقيادة الرياضية الفائقة، توازياً مع السيطرة الناعمة على أسطح الطرقات المختلفة، مع توافر الاستجابة الفورية للعزم والتوازن المثالي للهيكل وفقاً للمتطلّبات المحدَّدة لخيارات القيادة على الدروب الوعرة. ومن خلال المعايَرة ذاتها لنظام توليد الحركة مثل «أوروس برفورمانتي»، فإن «أوروس إس» توفر المستويات المثلى من الاستجابة والأداء عند الحاجة، إلى جانب مُتعة القيادة اليومية الفاخرة بفضل ضبط وضعيات الشاسيه الدقيقة التي تتمتّع بها «أوروس».

وتُقدِّم «أوروس إس» تعزيزات تصميمية محدَّدة ومطوَّرة لتأكيد خصائصها الرياضية، لكن في الوقت ذاته إبراز شخصيتها العصرية الفاخرة، مما يُميِّز حضور هذه الـSUV الفائقة في كل بيئة.

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