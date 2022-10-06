إطلاق «تويوتا يارس 2023» الجديدة كلياً في أسواق الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الفطيم تويوتا»، الموزع الحصري لتويوتا في الإمارات، عن إطلاق مركبة «يارس 2023» الجديدة كلياً في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، لترسي بذلك معايير جديدة من الأناقة والقوة والتطور في فئة مركبات السيدان المدمجة، وتقدم تجربة قيادة من شأنها أن تعزز مكانة وجاذبية هذا الطراز في أسواق الدولة، إذ تجمع هذه المركبة التي طال انتظارها بين التصميم الأنيق وتوفيرها أعلى مستويات الراحة، إلى جانب المزج بين الجودة وقوة التحمل والاعتمادية الذي تشتهر به مركبات تويوتا.

وقال فينسنت وينن، المدير الإداري الأول في مجموعة الفطيم للسيارات: تلتزم شركة تويوتا بتوفير سيارات عالية الكفاءة والجودة بأسعار معقولة لزبائنها، وتشكل سيارة تويوتا يارس الجديدة كلياً إضافة في غاية الأهمية للفطيم تويوتا، حيث يُعد طراز يارس من أكثر طرازات السيدان الاقتصادية طلباً في المنطقة، بفضل موثوقيته العالية وسعره المعقول. ونتوقع أن يلقى طراز يارس 2023 الجديد كلياً نجاحاً هائلاً في سوق الإمارات لما حظيت به من ترقيات كبيرة لتقدم أداءً مميزاً، وتجربة قيادة ممتعة، مع توفير مستويات استثنائية من الكفاءة في استهلاك الوقود، الأمر الذي يتماشى مع التزام شركة تويوتا الراسخ بتحقيق الحياد الكربوني.

وبهذه المناسبة، قال هيديوكي كامينو، كبير المهندسين لمركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كلياً: عندما قمنا بتطوير مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كلياً لم يقتصر هدفنا على ضمان الجانب العملي منها فحسب، بل حرصنا أيضاً على أن تمثل نمط حياة عملائنا وقيمهم. ويتبنى الجيل الجديد من مركبات السيدان أسلوب تصميم أنيقاً وقوياً بسقفها المنحني للخلف، الذي يعكس قوة علامة تويوتا يارس واعتماديتها التي حظيت بولاء واهتمام كبير من المتابعين في جميع أنحاء المنطقة. ولقد بذلنا جهدنا لتكون هذه المركبة ذات الجودة العالية في متناول العديد من العملاء قدر الإمكان، ونأمل أن تحظى باستحسان عدد كبير من الأشخاص تماماً كما كان الحال مع الطُرز السابقة.

وبفضل تصميمها الداخلي والخارجي الأخَّاذ، ومقصورة الركاب المتعددة المزايا، وديناميكيات القيادة فائقة الدقة، تحقق مركبة تويوتا يارس الجديدة كلياً مجدداً التوازن بين اللمسات الجمالية والهندسة الرائدة في فئتها. كما زاد عرض الطراز الجديد بمقدار 10 ملم ليصبح 1,740 ملم، وزاد طول قاعدة العجلات بمقدار 70 ملم لتصبح 2,620 ملم بدلاً من 2,550 ملم، وذلك مع المحافظة على كل من الطول والارتفاع الكلي للمركبة البالغ 4,425 ملم و1,480 ملم على التوالي، ما يجعل الطراز الجديد الأكثر اتساعاً مقارنة بالطراز الحالي.

ويتميز المظهر الخارجي لمركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كلياً بتصميم لافت وأنيق، فمن الأمام، تتسم المركبة بمصدٍ منخفض، وشبك أسود لامع جديد، إضافة إلى مصابيح LED جديدة ذات التصميم النحيف. أما الجزء الجانبي للمركبة، فيسهم السقف المنحني للخلف بإضافة لمسات جمالية ديناميكية وعصرية عليها بشكل واضح، فيما يعكس التصميم الخلفي الانسيابي ثباتها وأناقتها.

أما المقصورة الداخلية الرحبة لمركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كلياً، فتوفر المزيد من الراحة والملاءمة لكل من السائق والركاب. تتمتع لوحة العدادات الرقيقة والعريضة بلمسات أنيقة تبرز بشكل أكبر من خلال البطانة الناعمة الممتدة على الأبواب الأمامية، كما تضم شاشة مقاسها سبع بوصات من نوع TFT تعرض معلومات متعددة، إلى جانب عداد سرعة رقمي. ويمكن ضبط الشاشة على أحد الأنماط الأربعة المتوفرة، ما يسمح للسائق بتخصيص تجربته وتحسينها بالكامل.

وصُمّمت المقصورة الداخلية بشكل يمنح السائق رؤية أوضح، كما تضم العديد من أماكن التخزين الموجودة في الأبواب الأمامية والخلفية، التي تشمل حاملات الأكواب وقوارير الماء الصغيرة والكبيرة والمستندات. من جهة أخرى، تتميز المركبة بصندوق أمتعة واسع تبلغ سعته 475 لتراً، ويأتي بلوحة قابلة للطي تعمل كفاصل لإتاحة إمكانية توزيع الأمتعة بشكل أفضل.

كما تستضيف المقصورة الداخلية للمركبة مجموعة من الميزات العملية، منها: شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات مزودة بنظامي «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، ومنفذ «يو إس بي» على الوحدة الرئيسية، ومنفذي «يو إس بي» في الكونسول الخلفي، التي تُمكّن الركاب من وصل أجهزة الوسائط الخارجية بكل يسر وسهولة. وتشمل الميزات الإضافية أيضاً نظاماً صوتياً بأربعة أو ستة مكبرات للصوت، ونظام تكييف أوتوماتيكياً للهواء مع فتحتي تهوية للمقاعد الخلفية لتوفير مزيد من الراحة للركاب. إلى جانب ذلك، يحظى الأهل بمستويات إضافية من راحة البال التي يوفرها نظام تويوتا للأمان «أيزوفيكس»، الذي يربط مقاعد الأطفال بإحكام.

وتَعِد مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كلياً بتقديم تجربة قيادة ديناميكية، إذ تتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات مجهز بعمود كامات علوي مزدوج مؤلف من 16 صماماً ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i، وتأتي بخيارين من المحرّكات، الأول: بسعة 1.3 لتر يمنح توازناً مثالياً بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود ويُولّد قوة 97 حصاناً و122 نيوتن-متر لعزم الدوران مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 22.4 كم/لتر، والثاني: بسعة 1.5 لتر يقدم تسارعاً سلساً واستجابة سريعة ويولّد قوة 105 أحصنة وعزم دوران 138 نيوتن-متر لعزم الدوران مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 20.5 كم/لتر.

ويقترن كلا المحرّكين بناقل الحركة المتغير المستمر (CVT)، الذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعاً قوياً وسلساً منذ بدء تشغيل المركبة وعند الانطلاق بسرعات منخفضة، وتسارعاً هادئاً وفعالاً وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود مع السرعات الأعلى. وتُسهم التحسينات التي أُدخلت على كل من هيكل المركبة ومنصتها ونظام التعليق الخاص بها في تحقيق مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة. كما تتميز المركبة بقدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ 4.8 أمتار.

وكما هو الحال في جميع طرازات تويوتا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كلياً. ويمكن للسائقين الاستمتاع بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام السلامة المتطور في المركبة «تويوتا سيفتي سينس»، وهو عبارة عن حزمة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق، ومنها نظام الأمان قبل التصادم (PCS)، ونظام مثبت السرعة المتكيّف (ACC)، ونظام التنبيه عند تغيير المسار (LDA)، ونظام منع مغادرة المسار (LDP)، ونظام الإضاءة العالية التلقائي (AHB)، ونظام التنبيه عند تحرّك المركبة الأمامية المتوقفة (FDA) الجديد، الذي يمنح السائق تحذيراً مرئياً ومسموعاً عندما تبدأ المركبة المتوقفة أمامه في المضي قدماً. وهذا يجعل مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كلياً ملائمة ومريحة للقيادة بشكل خاص داخل المدينة التي تشهد توقفات متكررة.

وإضافة إلى ذلك، تتميز مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كلياً بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، تتضمن وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، التي تتوفر بخيارين حسب الفئة، الأول: وسادتان، والثاني: ست وسائد تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية والخلفية، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام مساعد الكبح (BA)، ومكابح التوقف الإلكترونية (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات (HAC)، إضافة إلى غيرها من الميزات المتنوعة.

وتتوفر مركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة كلياً بمجموعة من خيارات الألوان الخارجية المميزة التي تتيح للعملاء فرصة التعبير عن شخصياتهم المتفردة، إذ يمكنهم الاختيار من بين سبعة ألوان خارجية مميزة تشكّل إضافة قيمة إلى جاذبية تصميم المركبة، وتشمل هذه الألوان ثلاثة ألوان جديدة، هي: الفولاذي المعدني المتدفق، والقرمزي البرّاق، والرمادي المعدني، وقد أضيف اللونان الأخيران حديثاً بشكل خاص لهذه المركبة. أما المقصورة الداخلية، فتأتي باللون الأسود والبيج. كما تم تزويد المركبة بخيار من العجلات، الأول: العجلات المصنّعة من الفولاذ مقاس 15 بوصة، والثاني: العجلات المصنّعة من السبائك المعدنية مقاس 16 بوصة.

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