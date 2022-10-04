غرفة دبي تبحث فرص وتحديات قطاع معارض السيارات المستعملة

المصدر: (دبي- البيان)

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بحثت غرفة تجارة دبي مؤخراً التحديات والفرص في سوق السيارات المستعملة، وذلك خلال اجتماعها مع مجموعة عمل أصحاب معارض السيارات المستعملة في مقر الغرفة.



وحضر الاجتماع محمد خالد بن سليمان، مدير إدارة علاقات الأعمال في غرف دبي، وسعيد بالرقاد الكتبي، رئيس مجموعة عمل أصحاب معارض السيارات المستعملة يرافقهما عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة العمل وموظفي غرفة تجارة دبي.



وجاء الاجتماع للاطلاع عن كثب على التحديات التي يواجهها أصحاب معارض السيارات المستعملة، وكيفية توحيد الجهود للخروج بحلول مبتكرة تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على خدمة متطلبات العملاء بكفاءة عالية. وبحث الجانبان فرص دعم القطاع وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، وتنسيق الجهود المشتركة وتحديد الأولويات للفترة المستقبلية.



وأشار بن سليمان إلى أن الاجتماع سلط الضوء على عدد من المتغيرات التي تشهدها سوق السيارات المستعملة، وأهمية مواكبة النمو في الطلب على السيارات المستعملة، والعمل على تذليل المعوقات بما يخدم مصالح القطاع الخاص، ويرتقي بتنافسية قطاع السيارات المستعملة. وشدد على أولوية توفير بيئة عمل محفزة لنمو الأعمال للقطاع الخاص.



وحسب دراسة أجرتها «فروست أند سوليفان»، فإنه يتم شراء 3.5 سيارات مستعملة في الإمارات مقابل كل سيارة جديدة يتم بيعها، مع توقعات بأن تصل النسبة في العام 2025 إلى 2.5 سيارة مستعملة لكل سيارة جديدة يتم شرائها.

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