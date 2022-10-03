نقص الرقائق مستمر حتى نهاية 2023

المصدر: (باريس - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتس» للسيارات عن اعتقاده بأن نقص الرقائق الإلكترونية يمكن أن يظل «معقداً للغاية» حتى أواخر عام 2023، وفقاً لمقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» نشرت، أمس.

ويتوقع كارلوس تافاريس أن يتراجع الوضع بعد ذلك، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن سوق الإلكترونيات الاستهلاكية آخذ في الانخفاض، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات أيضاً أن عشرات المليارات من اليوروات المستثمرة في أوروبا والولايات المتحدة لتعزيز صناعات الرقائق الدقيقة المحلية ستعزز العرض على المدى الطويل.

وقال تافاريس في المقابلة: «عندما تتحقق هذه الاستثمارات ستكون هناك رقائق، حتى في الوفرة الزائدة، لكننا سنحتاج إلى الانتظار 3 سنوات على الأقل». وتواجه شركات تصنيع السيارات نقصاً في الرقائق، بعد أن حولت الصناعة المخصصة تركيزها إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، خلال جائحة كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز