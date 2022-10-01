تعافي مبيعات السيارات في فرنسا

المصدر: باريس - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في فرنسا رحلة التعافي، وحققت زيادة في سبتمبر، بعدما كانت تأثرت خلال النصف الأول من العام، جراء الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت رابطة السيارات (بي اف ايه) في بيان اليوم السبت، أن مبيعات سيارات الركاب الجديدة في البلاد زادت بواقع 5.5 مقارنة بعام سابق لتصل إلى 141 ألفاً و142 سيارة.

وجاء ذلك بعد زيادة في المبيعات بدأت في أغسطس.

وشهدت المبيعات تراجعاً حاداً على أساس شهري أوائل العام الجاري، حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطرابات عدة في سلاسل الإمداد.

وعلى مدار الشهور التسعة الأولى من 2022، تراجع تسجيل السيارات الجديدة بنحو 12 % ليصل إلى مليون و112 ألفاً و72.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز