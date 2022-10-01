«جينيسيس جي في 80» الرقي بتقنيات متقدمة

المصدر: دبي – البيان

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تمزج سيارة «جينيسيس جي في 80» من «هيونداي»، بين الفخامة ومتعة القيادة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى العديد من التقنيات المتقدمة، أثبتتها تجربة القيادة بعدما طرحتها مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لعلامة «جينيسيس» في الإمارات.

وتتوفر «جينيسيس جي في 80» بخيارين من المحركات، الأول: بسعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل إلى 304 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 421 نيوتن لكل متر، ونظام دفع خلفي أو رباعي، وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود من 11.2 إلى 12 كيلومتراً لكل لتر. والثاني: بسعة 3500 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل إلى 380 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 530 نيوتن لكل متر، ونظام دفع كلي يتميز بكفاءة استهلاك وقود 9.2 كيلومترات لكل لتر.

وتتميز السيارة من الداخل بتصميم أنيق، مثل الجلد على الأبواب، بالإضافة إلى الخشب الفاخر في الأبواب مع الكونسول الوسطي، ومقود جلدي متعدد الوظائف، وشاشة عدادات رقمية، وشاشة ترفيه باللمس قياس 14.5 بوصة، تدعم «آبل كار بلاي» و«آندرويد أوتو» مع «بلوتوث»، ونظام صوتي مميز من 18 سماعة و5 مقاعد.

أما الخارج فتصميم شبابي بطابع رياضي، ومصابيح بتقنية «ليد» بجزأين، وإشارات الانعطاف على جانبي السيارة في الرفارف الأمامية بتصميم متفرد مطعّم بالكروم، مع ملاحظة وجود الكروم على أجزاء متنوعة وعديدة على هيكل السيارة.

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