«آوتلاندر» الجديدة كلياً ثقة ومرونة وفخامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استهلت شركة الحبتور للسيارات، الوكيل الرسمي لمركبات ميتسوبيشي في الإمارات، فصلاً جديداً في لغة تصميم العلامة التجارية، مع طرح الجيل الرابع من سيارة «SUV آوتلاندر»، التي طال انتظارها في جميع صالات عرض الشركة المحلية. تتميز «آوتلاندر» ذات المقاعد السبعة، بتصميم جديد بالكامل، وأداء قوي وديناميكي مثالي، بالإضافة إلى تزويدها بأحدث التقنيات التي تعزز تجربة القيادة، بالإضافة إلى التركيز بشكل كبير على مزايا الأمان لضمان سلامة جميع الركاب.

على الرغم من مرور عقدين من الزمن على أول إطلاق لسيارة «آوتلاندر»، إلا أنها لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة ومتزايدة، حيث سجلت مبيعات بأكثر من 2.6 مليون سيارة على مستوى العالم. ويعبّر مفهوم التصميم «بولد سترايد» في «آوتلاندر» عن الحضور والثبات، إذ تتباين النسب القوية ذات الطابع الأفقي من الأمام للخلف، مع الخطوط العريضة، ذات الحواف الحادة، مع عجلات معدنية مقاس 20 بوصة، وأقواس ممتدة توضح عرض السيارة، فيما زودت السيارة بمصابيح أمامية حادة التصميم، مع مصابيح نهارية وإشارات انعطاف مرتفعة؛ لتوفير أفضل رؤية للسائق والمشاة. وتتميز «آوتلاندر» الجديدة بأمان أكبر في حالات الاصطدام، وتقدم مستويات عالية من الثبات والقدرة على التوجيه؛ بفضل المنصة المطورة الخاصة، ما يتيح درجات من الراحة والمتعة أثناء القيادة؛ نتيجة لعمل نظام التعليق متعدد الوصلات والتوجيه الكهربائي ثنائي التروس، مع تحسين قدرات الانعطاف والثبات على الخط المستقيم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز