«تونينو لامبورغيني» الإيطالي ينقل علامته إلى دبي الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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ينقل «تونينو لامبورغيني ماري نوستروم دبي»، الوجهة الإيطالية الفريدة لأنماط الحياة العصرية الجديد علامته إلى دبي في «بالم ويست بيتش»، ويستعد للترحيب بضيوفه مع افتتاح أبوابه رسمياً يوم الجمعة 14 أكتوبر القادم.

وسيحتضن المطعم فعالية خاصة يوم 12 أكتوبر بمناسبة الافتتاح الكبير، تنظمها شركة «فينديل للخدمات اللوجستية» الرائدة في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء في شركة «تونينو لامبورغيني» الإيطالية الشهيرة.

وقال راسل تريدويل وأليكس بلاهاي، الشريكان المؤسسان لمطعم «تونينو لامبورغيني ماري نوستروم دبي»: «يسعدنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي وبدء استقبال الضيوف في مطعم ’تونينو لامبورغيني ماري نوستروم‘ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق لتاريخ 14 أكتوبر. وستكون فترة الافتتاح مميزة للغاية، مع حفل الافتتاح الحصري وما يليه من فعاليات مصممة خصيصاً لتمكين الضيوف من خوض تجربة تناول طعام فاخرة».

ومن جانبه، قال سيدني دي هارت، الشيف التنفيذي: «بالرغم من الطابع المتوسطي الذي يطغى على قائمة الطعام، هناك تركيز إضافي على الأطباق الإيطالية. وتعتبر معظم أطباقنا مناسبة للمشاركة، ويجسّد هذا الأمر عنصراً آخر من عناصر التقاليد المتوسطية الغنية».

وأضاف دي هارت: «تضم قائمة العصائر مجموعة منتقاة بعناية تضفي رونقاً استثنائياً عند تناولها إلى جانب أطباقنا».

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