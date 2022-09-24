«غراند شيروكي إلــ» الابتكار في السيارات العائلية

المصدر: دبي - البيان

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يحظى الطراز الجديد «غراند شيروكي إل 2022»، الذي أطلقته أخيراً «الفطيم» للمشروعات التجارية، الموزع الرسمي لسيارات «جيب» في الإمارات، باهتمام كبير من عشّاق علامة «جيب» منذ طرحه في الأسواق، حيث شكل ابتكاراً جديداً في فئة السيارات العائلية، بصفوف مقاعدها الثلاثة والرحابة الواضحة في الداخل.

وتقدم «غراند شيروكي إل» ثلاثة أنظمة للدفع الرباعي متوافرة مع مجموعة من مزايا القدرة، مثل: نظام إدارة الجرّ (Sele-Terrain)، المصمم بجدارة للطرقات الوعرة وشوارع المدن ومختلف أنواع المسارات.

كما تعتبر «غراند شيروكي إل» واحدة من أكثر سيارات «جيب» إثارة، نظراً لتصميمها الذي يستهدف إحداث تحوّل في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الدولة، حيث تؤكد هذه الخطوة التزام «الفطيم» للمشروعات التجارية بتنويع عروضها وإثراء تطلعات وتجربة متعامليها والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة.

وتعد «غراند شيروكي إل» من «جيب»، التي تفخر بتاريخها الممتد لأكثر من 80 عاماً، سيارة رياضية متعددة الاستخدام، ورائدة في فئتها في القدرة وحرفية التصنيع، وتنوع الاستخدام للأشخاص الباحثين عن قيادة استثنائية. فيما توفر علامة «جيب» دعوة مفتوحة للاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد من خلال مجموعتها الكاملة من السيارات، التي تمنح مالكيها الشعور بالأمان للتعامل مع أي رحلة بثقة.

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