سيارات الدفع الرباعي الخيار الأفضل

المصدر: دبي- أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستحوذ سيارات الدفع الرباعي على تفضيل المستهلكين لاقتنائها، ليس في الإمارات وحدها، وإنما في أسواق السيارات عالمياً، حيث باتت غالبية المتعاملين أكثر ميلاً لهذا النوع من السيارات، على حساب سيارات السيدان.

وفي هذا الصدد، كشفت دراسة لمؤسسة «جاتو ديناميك»، أن الزيادات الكبيرة والقفزات غير المتوقعة في أسعار البنزين على مستوى العالم، لم تغير كثيراً من تفضيلات المستهلكين في شراء سيارات الدفع الرباعي، مفيدةً بأن مبيعات سيارات الدفع، استحوذت على 73% من إجمالي مبيعات السيارات عالمياً، وفي ذلك تأكيد باعتبار سيارات الدفع الرباعي القوة المهيمنة على الأسواق في الوقت الحالي، فيما توقعت الدراسة أن يسجل سوق سيارات الدفع الرباعي، معدل نمو سنوي مركب يزيد على 7.5% حتى العام 2025.

رواج كبير

وتعد سيارات الدفع الرباعي من الموديلات التي تشهد رواجاً كبيراً، لما توفره من قدرة جر عالية، وخصائص سلامة عديدة، ويذهب خبراء السيارات إلى أن نظام الدفع الرباعي، يقدم إضافة قوية في جميع مواقف القيادة، حيث تمتلك سيارات الدفع الرباعي مميزات قيادة مقارنة بالسيارات المعتمدة على الدفع الأمامي أو الخلفي، نظراً لما تتمتع به بوجه عام من ميزة قدرة الجر والسلامة.

وقال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط، إن الشركة حققت أداء ممتازاً منذ بداية العام الجاري، خاصة فيما يتعلق بمبيعات سيارات الدفع الرباعي.

وأضاف الشرفاء: «كنا نتمنى أن يكون ليدنا معروض أكبر من السيارات، لكننا وصلنا إلى مستوى أعلى من المبيعات، وبالنسبة للسوق الإماراتي، ارتفع أداء المبيعات بشكل عام للربع الأول من عام 2022، بنسبة 14 %، مقارنة بعام 2021.

ورداً على سؤال حول نسبة نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي، قال: حققنا زيادة بنسبة 32 % على أساس سنوي في مبيعات سيارات الدفع الرباعي المدمجة، التي تقودها «كابتيفا»، معرباً عن ثقته باستمرار مبيعات سيارات الدفع الرباعي، حيث باتت الأكثر تفضيلاً لدى المستهلكين».

أمان وراحة

وقال ميشال عيّاط، الرئيس التنفيذي لشركة «عبدالواحد الرستماني» للسيارات، إننا لاحظنا ظهور اتجاه آخر، وهو تفضيل عملاء التجزئة لسيارات الدفع الرباعي المدمجة ومتوسطة الحجم، لما تتميز به من مواصفات الأمان والراحة وميزاتها المتقدمة.

وتابع عيّاط: «ساعد ذلك قطاع سيارات الدفع الرباعي على تسجيل نمو أعلى، كما كان مدفوعاً بإدخال طرازات جديدة، ومجموعة من سيارات الدفع الرباعي الحالية، عبر نيسان وإنفينيتي ورينو، بدءاً من «نيسان باترول» و«إنفينيتي QX80» و«رينو كوليوس»».

فيما قال فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة «الفطيم للسيارات»، إن السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حافظت على حضورها المهيمن في السوق الإماراتية، حيث شكلت 50.5 % من المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكمل: حافظت «تويوتا» على مكانتها في صدارة سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وسجلت نمواً لافتاً بنسبة 25.2% في المبيعات، بين يناير ويونيو الماضيين. وحققت «تويوتا» زيادة 11.4% في إجمالي حجم المبيعات على أساس سنوي، ونمواً في حصتها في السوق بواقع 0.5%.

حصان رابح

نظراً لإقبال المتعاملين الكبير على شراء سيارات دفع رباعي، تحرص كافة شركات السيارات على إنتاج هذا النوع من السيارات، لدرجة أن شركات السيارات الفاخرة، اتجهت هي الأخرى إلى إنتاج طرازات خاصة من سيارات الدفع الرباعي، منها: «رولز رويس»، التي أطلقت طراز «كولينان»، و«بنتلي»، التي أطلقت طراز «بنتياجا»، و«لامبورغيني»، التي أطلقت طرازها القوي «أوروس»، وتتجه «بوجاتي» هي الأخرى إلى إنتاج طراز رباعي الدفع قريباً، ما يعني أن شركات السيارات تدرك أن سيارات الدفع الرباعي، هي الحصان الرباح في زيادة مبيعاتها.

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