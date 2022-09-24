«إنفينيتي كيو إكس 55» فخامة التصميم بمزايا متعددة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد الطراز الجديد من «إنفينيتي كيو إكس 55» الجديد كلياً، من السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستعمالات، حيث وضعت لنفسها مكانة متميزة في هذه الفئة، بفضل التصميم المبتكر والمزايا الكثيرة التي تجعلها الأفضل في فئتها.

ويلفت الانتباه عند رؤية السيارة ذلك الشكل المميز، حيث تقدم للمشترين من محبي الخيارات الجريئة، سقفاً بتصميم فريد، وحضوراً مَهيباً لا تخطئه العين. ففي البداية، يبرز الشبك ذو الأقواس المزدوجة بأنماط متشابكة، ما يعطيه عمقاً بصرياً، ويُبرز جمال اللمسات اليابانية العصرية.

كما تم تزويد السيارة بأضواء LED أمامية قياسية، تحاكي شكل العين البشرية. وتنساب الخطوط الأنيقة للطراز الجديد كلياً من غطاء المحرك، لتمر فوق المصدّات الأمامية عبر الأبواب، وصولاً إلى العجلات الخلفية. وتم تزويد جميع طرازات QX55 بعجلات قياسية بحجم 20 بوصة، تندمج بكل سلاسة مع أقواس العجلات، وتؤكد على حضورها الديناميكي.

كما تم تزويد شعار إنفينيتي على باب الصندوق الخلفي بتقنية متقدمة، حيث يحتوي على زر لفتح الباب بشكل تلقائي، ما يضفي مزيداً من البساطة على الجهة الخلفية من السيارة. وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة، بشاشتين بدقة عالية تعملان باللمس، ونظام المعلومات والترفيه InTouch المتوافق مع نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع عدد من منافذ USB للشحن.

ويبلغ قياس الشاشة العلوية 8 بوصات، والسفلية 7 بوصات، وهما تزودان السائق بالمعلومات، وتوفران تجربة ترفيهية للركاب، بالاستفادة من نظام صوتيّ بأداء متميز من بوز، يوفر تجربة صوتية رفيعة المستوى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز