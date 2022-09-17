«غولف آر» أسرع «هاتشباك» في تاريخ «فولكس واجن»

المصدر: دبي- البيان

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لقي طراز «آر» الجديد والأقوى في عائلة «غولف» من الصانع الألماني الكبير «فولكس واجن»، اهتمام الكثيرين، حيث أكد خبراء أنها أسرع سيارة «هاتشباك» في تاريخ علامة «فولكس واجن».

إذ تتربع هذه السيارة الجديدة كلياً على قمة مجموعة طرازات «آر» الرياضية، وتأتي مجهزة بمحرك (TSI) القوي سعة 2 لتر بقوة 320 حصاناً، مع نظام تعليق رياضي، ونظام (4MOTION) للدفع الكلي للعجلات، ما يمنح السائق القوة التي يحتاجها في أي وقت وأي مكان، مع أعلى مستويات التحكم والراحة. وتتسارع «غولف آر» من السكون إلى 100 كيلومتر/‏الساعة في غضون 4.8 ثوان فقط!

وقد صممت السيارة لترتقي بمستويات الأداء وترسي معايير جديدة في فئتها بفضل ديناميكيتها الفائقة ومظهرها الأنيق وتجهيزاتها المتميزة. وتعد «غولف آر» أول سيارة من طراز «غولف» تجهز بنظام (4MOTION) الجديد للدفع الكلي للعجلات.

حيث يعمل نظام الدفع المبتكر على تعزيز استجابة السيارة وقوة السحب ومستويات الديناميكية، خصوصاً عند المنعطفات، ما يتيح أعلى مستويات التحكم والدقة في التوجيه وبالتالي الوصول إلى القمة في متعة القيادة.

وتتألق السيارة بالعديد من التجهيزات الخارجية المميزة، التي تتضمن المرايا الجانبية المطلية بالكروم غير اللامع والإضاءة بشعار «آر» عند فتح أبواب السيارة، مع تخفيض ارتفاعها بمقدار 20 مم عن سيارة «غولف» العادية. ويمكن لعُشّاق الأداء الفائق طلب سيارة «غولف آر» الجديدة مع مجموعة (Performance Package) الاختيارية، التي تتضمن جناحاً خلفياً أكبر وأكثر بروزاً لزيادة القوة الضاغطة نحو الأسفل على المحور الخلفي، مزودة بعجلات «إستوريل» من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة.

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