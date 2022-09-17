«جيب غلاديتور ساند رانر» قاهرة الصحراء

المصدر: دبي – البيان

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استحوذت «جيب غلاديتور ساند رانر»، منذ طرحها في أسواق الإمارات والخليج العربي، على اهتمام عُشّاق المغامرات، خاصة في الصحراء؛ نظراً لما تمتلكه السيارة من قدرات خاصة بفضل نظام الدفع الرباعي المعروف من العلامة التجارية الأمريكية العريقة، فضلاً عن عمليات التحديث البارزة لنظام التعليق .

حيث خضع لاختبارات شاملة على الأراضي الرملية والصحراوية القاسية للتأكد من متانة السيارة وحمايتها، ما جعلها بحق تستحق لقب «قاهرة الصحراء».

وأثبتت تجربة القيادة للسيارة أن السيارة مبنية ومصممة لكي تبرز قدراتها في الصحراء ومخصصة لهذا الغرض، حيث قدّمت مستوى عالياً في الأداء أثناء القيادة بفضل محرك سداسي الأسطوانات (V-6)، سعة 3.6 لترات، يولد قوة 285 حصاناً مع 260 رطل قدم من العزم.

فيما تم تصميم المحرك ليمنح نطاق عزم واسعاً مع تركيز على العزم عند سرعات الدوران المنخفضة، وهذه ميزة ضرورية للقيادة على الطرقات الوعرة الصعبة، تتميّز السيارة بنسبة زحف مذهلة، مما يجعل تخطّي أي عائق على الطريق الوعرة أو عبور الكثبان مسألة سهلة.

وبقدرة عُشّاق هذا النوع من السيارات في الإمارات والخليج العربي حجز السيارة والتمتّع بإمكاناتها المذهلة. كما أنه، وللمرة الأولى في قطاع السيارات، تستخدم «جيب» المصدات الهيدروليكية الأمامية المخفضة للارتجاج، التي تجمع بين التكنولوجيا المجرّبة في السباقات والمزايا الجديدة المتطورة.

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