«تايم» تركب محطات شحن مجانية للسيارات الكهربائية في فندقين لها بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت مجموعة تايم للفنادق، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بتركيب محطتي شحن للمركبات الكهربائية في اثنين من فنادقها في دبي، فندق تايم جراند بلازا في منطقة القصيص وفندق وأجنحة تايم أوك في منطقة البرشاء هايتس.

وقد استجابت فنادق تايم للضيوف والنزلاء الذين أرادوا شحن سياراتهم الكهربائية أثناء إقامتهم في فنادقهم، ولا سيما الضيوف المقيمين في فندق وأجنحة تايم أوك وفندق تايم جراند بلازا.

ولذلك فقد اتخذت تايم للفنادق القرار بالاستثمار في أجهزة شحن المركبات الكهربائية في كلا الفندقين كجزء من حملتها البيئية الشاملة المستمرة للشركات والتي لا تقلل فقط من البصمة الكربونية لفنادق تايم فحسب، ولكنها مصممة أيضاً لخلق الوعي وتشجيع الممارسات البيئية السليمة بين جميع أصحاب المصلحة.

واختار فريق تايم للفنادق محطة شحن Post eVolve Smart، والتي يمكنها شحن مركبتين كهربائيتين في آن واحد ويمكن تثبيتها بسهولة بجوار عمود، وبالتالي تحسين أماكن مواقف السيارات المتاحة.

ووفقًا للخبراء، ينبعث من المركبات الكهربائية في المتوسط أكثر من ثلاثة أضعاف انبعاثات الكربون من السيارات التي تعمل بالبنزين، حيث توصلت آخر الأبحاث في الاتحاد الأوروبي بأن السيارة الكهربائية ينبعث منها في المتوسط 75 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مقارنة بـ 240 جرامًا لكل كيلومتر يتم تفريغها بواسطة سيارة بنزين بالحجم نفسه.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: «لقد أشاد الضيوف والنزلاء كثيراً بهذه المبادرة، وخصوصاً الضيوف المحليين الذين يقودون سياراتهم بانتظام إلى دبي قادمين إليها من أبوظبي والإمارات الشمالية».

وأضاف عوض الله قائلاً: «لقد أصبح باستطاعة الضيوف الآن من حضور الاجتماعات أو الانضمام إلى زملائهم لتناول طعام الغداء والعشاء والذين يجدون شواحن المركبات الكهربائية الخاصة بنا مريحة للغاية، حيث يمكنهم إعادة شحن سياراتهم الكهربائية بشكل كامل خلال حوالي 4-10 ساعات وبعض السيارات الهجينة في أقل من ساعتين فقط».

ولطالما كانت تايم للفنادق التي احتفلت في وقت سابق من العام الجاري بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها مدافعة ثابتة ورائدة في السوق في القضايا البيئية ورفاهية الموظفين والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الأخلاقية، وقد انضمت فنادق تايم أخيرًا إلى مبادرة إعادة التدوير وإعادة التحريج والتكرار مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث قامت بجمع أكثر من 1500 كيلوغرام من نفايات الورق من أجل إعادة تدويرها.

من جهة أخرى تعمل تايم للفنادق على تأمين العديد من المشاريع المستدامة مع الصندوق العالمي للطبيعة وجمعية الإمارات للطبيعة لدعم عدد من مشاريع الحفاظ على البيئة بما في ذلك استعادة 10 هكتارات من غابات أشجار المانغروف في المناظر البحرية ذات الأولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف بناء نظام بيئي ساحلي مرن.

وفي السياق نفسه، قامت تايم للفنادق خلال شهر رمضان المبارك بالمشاركة بحملة «أعطِ واكسب»، حيث تمكنت من التبرع بأكثر من طنين من الأرز والتي تم إرسالها إلى الهلال الأحمر الإماراتي، كما حصلت فنادق تايم على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للعام الثامن على التوالي.

حيث سيُقام حفل توزيع الجوائز في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد حازت تايم للفنادق أيضاً على 79 جائزة محلية وإقليمية ودولية على مدار العقد الماضي من قبل المتخصصين في الصناعة والحكومات والمنظمات الإنسانية.

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