سوق الحراج بالشارقة يشهد إقبالاً على السيارات الكهربائية وذات المحركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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يشهد سوق الحراج بالشارقة، أحد المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، إقبالاً من تجار السيارات والعملاء من داخل الإمارات وخارجها، على السيارات الكهربائية والهجينة ذات المحركات الصغيرة والاقتصادية، التي يقل استهلاكها للبنزين مقارنة بالسيارات الكبيرة.

وقال سعيد مطر السويدي، مدير أول سوق الحراج: هناك إقبال على شراء المركبات الجديدة الهجينة التي تعتبر اقتصادية وصديقة للبيئة، لأنها توفر من استهلاك الوقود وتخفض اندفاع الغازات الكربونية.

مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية ذات المحركات الصغيرة أصبحت متوفرة وتحظى باهتمام متزايد من المستهلكين والتجار الذين يتطلعون إلى التحول من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية ويبحثون عن حلول وسطية، ولذلك يختارون بدورهم سيارة كهربائية هجينة، والتي نتوقع أن تشهد إقبالاً أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: يعد سوق الحراج بالشارقة، وجهة بارزة لتجار ومتسوقي وعشاق السيارات، حيث بلغت نسبة الإشغال في سوق الحراج بالشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري 99%، وهو ما يؤكد مكانة سوق الحراج كواحد من أهم وأكبر الأسواق على مستوى المنطقة، ووجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات في الشارقة، نظراً لموقعه الاستراتيجي.

كما أنه يسهم في دعم قطاع تجارة السيارات وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة، ويتماشى مع خططها الاستراتيجية في إنشاء موقع مخصص يضم كل التسهيلات والخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات المهتمين بسوق السيارات.

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