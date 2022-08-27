كاليفورنيا تحظر بيع سيارات الوقود الجديدة من 2035

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

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تعتزم كاليفورنيا حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في سائر أنحاء الولاية الأمريكية التي تقود الجهود المبذولة في البلاد لبلوغ هدف «صفر انبعاثات اعتباراً من العام 2035». وقالت ليان راندولف، رئيسة «مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا» إن «تسريع زيادة أعداد المركبات العديمة الانبعاثات على طرقنا وطرقاتنا السريعة سيقلل بشكل كبير من الانبعاثات والتلوث لجميع سكان كاليفورنيا». وأضافت في بيان إن «الجدول الزمني طموح ولكنه قابل للتحقيق: عندما يكون الطفل المولود هذا العام في سن دخول الجامعة، لن تكون هناك سيارات جديدة متاحة للبيع في كاليفورنيا سوى السيارات العديمة الانبعاثات فقط وعدد محدود من السيارات الهجينة التي تشحن بالكهرباء». ويحظر البيان، على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.

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