150 % النمو السنوي لسوق السيارات الكهربائية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «رويال سويس لخدمات السيارات» في تقرير لها عن نمو في الطلب على مراكز صيانة السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تشهد السيارات الكهربائية في الدولة نمواً في الطلب خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً. ومع زيادة الطلب تزداد الحاجة إلى مراكز صيانة متخصصة.

وتشير الإحصاءات إلى أن سوق السيارات الكهربائية سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الإمارات بمعدل نمو سنوي يصل إلى 150%. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على إصلاح وصيانة السيارات الكهربائية لتلبية الطلب المتنامي عليها في كافة إمارات الدولة.

وقال فهد الحميري، المؤسس والرئيس التنفيذي، «رويال سويس لخدمات السيارات»: إن نمو الطلب على السيارات الكهربائية يتطلب وجود مراكز صيانة متخصصة قادرة على توفير احتياجات هذه الفئة من السيارات، ومن هنا، نلتزم في رويال سويس بتقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار التنافسية.

وأضاف: إن السياسات التي تتخذها الإمارات الهادفة إلى التقليل من الانبعاثات، تسهم في زيادة الطلب على السيارات الكهربائية. وتعتبر التسهيلات والمحفزات المتمثلة في زيادة عدد محطات الشحن ومواقف السيارات المخصصة للسيارات الكهربائية في معظم إمارات الدولة جزءاً من الخطط الموضوعة للتشجيع على استخدامها. ونحن نتوقع أن يستمر سوق السيارات الكهربائية في الانتعاش خلال الأعوام المقبلة في ظل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتقدم رويال سويس لخدمات السيارات مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل الصيانة، البرمجة، الطلاء، وغيرها الكثير، كما توفر الشركة ضماناً خاصاً للعملاء الذين يمتلكون سيارات كهربائية من خلال شركة «أم بي للضمان» (MP Warranty)، التي تقدم خدمات عالمية عالية الجودة، تضم عقود صيانة للمساعدة في مراقبة نظام الشحن، وصيانة بطاريات الليثيوم، لضمان أطول عمر ممكن للسيارات.

تجدر الإشارة إلى أن السيارات الكهربائية التي تشهد تزايداً كبيراً في دولة الإمارات تعتبر اقتصادية أكثر مقارنة بالسيارات العادية، حيث إن تكلفة الشحن أقل من سعر الوقود الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً. ومن المتوقع أن يكون للسيارات الكهربائية قيمة مالية واقتصادية أكبر في المستقبل.

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