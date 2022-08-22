فورد تعتزم شطب 3000 وظيفة لتقليل التكاليف

المصدر: ديربورن (أمريكا) - د ب أ

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أعلنت شركة فورد، ثاني أكبر شركة سيارات أمريكية، اعتزامها شطب نحو 3000 وظيفة في أمريكا الشمالية والهند، وذلك لتقليل التكاليف ولتتمكن من ضخ المزيد من الأموال في حملتها الخاصة بالسيارات الكهربائية.

جاء ذلك في بريد إلكتروني بعثت به الشركة إلى العاملين اليوم الاثنين.

ومن المنتظر خلال الأسبوع الجاري أن يتم فصل 2000 موظف يعملون بشكل مباشر لدى فورد، بالإضافة إلى نحو 1000 عامل يعملون بعقود.

يذكر أن هذه الخطوة ليست مفاجئة، حيث كانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن هذه الخطط قبل بضعة أسابيع.

وكان آخر تقرير فصلي لفورد أفاد بأن الشركة الأمريكية يعمل لديها نحو 182 ألف شخص في أنحاء العالم.

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