«بي إم دبليو إكس 5 إم».. تناغم الفخامة والقوة

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يأتِ هذا الارتباط بين عشاق السيارات في العالم وعملاق الصناعة الألماني «بي إم دبليو» من فراغ، وإنما زرعه ورسخه عنصران لطالما تغنت بهما الشركة الألمانية العريقة ووضعتها في مكانة ليس من السهل إطلاقاً الوصول إليها وهما: الفخامة والقوة، حيث نجحت «بي إم دبليو» دائماً في الجمع بينهما في تناغم عجيب شمل مختلف طرازاتها، وليس هناك مثال أوضح على ذلك من الطراز الجديد لأيقونتها الجديدة «إكس 5 إم».

وأثبتت تجربة قيادة هذه السيارة مدى القوة التي تتمتع بها، والتي حصلت على الدرجة الكاملة في التقييم، نظراً لكونها تعمل بمحرك قوة من فئة V8 بسعة 4.4 لترات، ينتج قوة 617 حصاناً، مع عزم دوران 553 لفة لكل قدم، وقدرة تسارع من الصفر حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 3.7 ثوانٍ. وقد تبين مدى ثباتها وقوتها أثناء تجربة القيادة على مختلف الطرقات.

أما عند رؤية السيارة من الخارج تبرز الدينامية والقوة حتى في أدق تفاصيلها، ولكن القاسم المشترك بينها جميعاً هذا الحرف المميز في سيارات «بي إم دبليو» وهو (M) الذي ينتشر في مختلف جنبات السيارة والذي يشير إلى القوة المطلقة. كما يلفت انتباه عشاق السيارة أنها تأتي بمساحة داخلية مكتنزة نسبياً، بسبب الإطارات الضخمة.

وتضيف عناصر التصميم المطلية بالكروم لمسات رياضية وأنيقة إلى التصميم الخارجي للسيارة، أما الدعم الأقوى فمصدره العجلات السبائكية الخفيفة الكبيرة مقاس 21 بوصة بلون ثنائي رمادي أوربت.

وتتميز «بي إم دبليو إكس 5 إم» بتصميم رياضي تؤكده مزايا ديناميات القيادة المنسقة بدقة وتصميمات M الحصرية البارزة في كل أركانها كما ذكرنا، لتحوّل كل رحلة في القيادة إلى تجربة لا تُنسى. فهناك تقنيات مبتكرة مثل نظام ضوء الليزر لتعتيم شدة الضوء العالي تلقائياً والذي يخلق رؤية مثالية في الليل، بينما يضمن نظام الدفع الكلي الذكي «BMW xDrive» الثبات وأقصى قدر من الجر على أسطح كل التضاريس.

ويتمتع هذا الطراز الجديد بقدرات تقنية عالية للغاية، ويكمل الأجواء المحيطة الاستثنائية نظام «BMW Live Cockpit Professional» المزود بشاشة تحكم عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس، وشاشة عرض للعدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة. كما تتمتع السيارة بنظام ملاحي متطور جداً، وكذلك بنظام متحدث ذكي مساعد للسائق من تطوير شركة «بي إم دبليو» باسم «Hey BMW»، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، وبالطبع نظام «أبل كار بلاي».

وتستمر السمات الشخصية الحصرية المميزة في اندفاعها نحو المقصورة بالداخل. فعند الدخول يمكن رؤية تشطيب عتبة الباب المضيئة وعليها شعار «X5 M» من الكروم المصقول، ثم المقصورة الداخلية التي تعرض تفاصيل حصرية مثل عجلة القيادة المكسوة بالجلد «M»، ومقاعد M المتعددة الوظائف والمخصصة للسائق والراكب الأمامي ومكسوة بجلد ميرينو الأنيق الناعم الملمس.

ولا تترك السيارة أثراً في النفس بأدائها وتصميمها فقط، بل يمتد تأثيرها اعتماداً على ما توفره من نطاق واسع من أنظمة المساعدة والوظائف الذكية. وتوضح الميزات المبتكرة مثل مفتاح «BMW Display Key» مدى الراحة الخاصة التي تمنحك إياها هذه السيارات حتى قبل دخولك إليها. تدعمك أنظمة مساعدة السائق المبتكرة أثناء الرحلة حتى انتهائها بمناورتك النهائية لركن السيارة عند الوصول.

وبفضل برنامج «BMW Live Cockpit Professional» وشاشة العرض العلوية المخصصة من M، يمكن الاطلاع باستمرار على المعلومات الأساسية في جميع الأوقات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز