«لينكون L100».. رؤية جديدة لمستقبل تصاميم السيارات

المصدر: دبي - البيان

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تستلهم «لينكون» من الماضي وتتطلع إلى المستقبل عبر كشفها عن رؤيتها الجديدة للتنقل مع الظهور الأول لمفهوم «لينكون L100». وتم عرض طراز «L100» لأول مرة في احتفالية أقيمت بمناسبة الذكرى المئوية لعلامة «لينكون»، حيث توفر التصاميم الهادئة في «لينكون» التجارب المتصلة والتي تعيد تخيل ماهيّة الملاذ المثالي في سيارة المستقبل.

وقال بيل فورد، رئيس مجلس إدارة «فورد موتور كومباني»: لطالما كانت «لينكون» واحدة من أكثر علامات السيارات التجارية ثباتاً وأناقة في العالم، وتعتبر من نواحٍ عديدة في مركز مثالي يخولها للانطلاق في قرنٍ ثانٍ لها يتميز بالتصاميم الرائعة والانبعاثات الصفرية والتجارب التي تقودها التقنيات المتطورة. وتمتلك «لينكون» منذ البداية مكانة خاصة لديّ ولعائلتي وخصوصاً لدى والدي وجدي. وإن كان هناك سر واحد لاستمرارية «لينكون» لزمن طويل في نجاحها، فهو قدرة هذه العلامة التجارية على الحفاظ على قيمها الأساسية وحبّها للابتكار وبناء المستقبل.

ويمتاز الطراز الجديد بلمسات جمالية جذابة تأسر الناظرين عند الاقتراب منه، ويحتضن مفهوم الطراز الجديد الأناقة المفعمة بالحيوية والحزم والغموض. ويمتلك الطراز تصميماً أنيقاً وديناميكياً مستوحى من الطيران وتتيح المساحة في المقصورة الداخلية والقابلة للتحويل في طراز «L100» تعزيز التواصل البشري في ملاذ مثاليّ يعبّر عن قِيم وأسلوب لينكون بكل جدارة.

من جانبها، قالت جوي فالوتيكو، رئيسة «لينكون»: نَمُر اليوم بلحظة خاصة في تاريخ علامتنا، حيث كانت لينكون على مدى المئة عام الماضية رائدة في ابتكاراتها المتعددة وتدفع حدود التصميم التي أصبحت من سمات علامتنا التجارية التي نعرفها ونحبها اليوم. ونقوم عبر طراز «L100» التجريبي بتصوّر ملاذ لينكون من منظور جديد يناسب عملاءنا في المستقبل ونتخذ خطوة جريئة ومهمة نحو الفصل التالي من تراث العلامة.

تم ابتكار طراز «L100» كسيارة مستقلة تتمتع بتجربة قيادة ذكية واتصال ممتاز وابتكارات قائمة على البرمجيات الحديثة لتقوم بتحديث رؤية «لينكون» ولتمهد الطريق للعلامة التجارية كي تعيد تصور ماهية التنقل في المستقبل.

ويستخدم طراز «L100» الجيل التالي من خلايا البطارية والتي ستوفر كثافة الطاقة الثورية وستمكّن التكامل الهيكلي الفعال من خلال التعامل مع السيارة كنظام متكامل. وسيساعد النهج المتطور للعلامة في تقديم تصميم أنيق سيعمل على توسيع مساحة المقصورة الداخلية ليمنح المصممين مرونة إضافية لإنشاء تجربة لينكون المميزة للمستقبل.

وقال أنتوني لو، كبير مسؤولي التصميم لدى «فورد موتور كومباني»: تسمح لنا السيارات التجريبية بإعادة تصور وتوضيح كيف يمكن أن تبدو التجارب الجديدة في الحياة بمساعدة التقنيات المتطورة، وتتيح لمصممينا المزيد من الحرية الإبداعية أكثر من أي وقت مضى. وتَمكنّا مع طراز «L100» من دفع حدود التصميم بطرق طورت أسلوب علامتنا التجارية المستوحى من الطيران والأجواء الهادئة وغيرت طريقة تفكيرنا بتصاميم لينكون المستقبلية.

وتتميز لوحة التحكم التفاعلية الموجودة في الوسط بوحدة تحكم مستوحاة من المجوهرات، تلتقط الضوء والعمق من خلال إعادة تعريف عناصر التحكم في السيارة داخل المقصورة. وتحل وحدة التحكم محل عجلة القيادة التقليدية في هذه السيارة ذاتية القيادة، مما يجعل تجربة التنقل بقمة السهولة والسلاسة.

وتتيح إمكانات تعديل المقاعد التي صممت لتلبية احتياجات السائق والركاب التفاعل بسهولة بفضل إمكانية تخصيصها بما يناسب نوعية الرحلة. وتم تصميم المساحة بطرق تتيح الاتصال، حيث يمكن قلب مقاعد الصف الأمامي لتوفير بيئة اجتماعية تُمكّن ركاب المقاعد الأمامية من الجلوس مقابل ركاب المقاعد الخلفية. وتوفر البيئة القابلة للتحويل مساحة أكثر راحة ستمنحكم شعوراً بالتواجد في مساحة ثالثة حقيقية.

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