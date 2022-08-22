«مكلارين» تكشف عن سيارة «سوليوس جي تي» بإصدار محدود

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «مكلارين أوتوموتيف» عن سيارة «سوليوس جي تي»، والتي تنقل مفهوم السيارات الرياضية من شاشات السباقات الافتراضية إلى العالم الحقيقي بأسلوب مميز ومدهش، في خطوة تؤكد مشاركة «مكلارين» الفاعلة ومكانتها الرائدة في عالم السيارات الرياضية.

وكشف مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة «مكلارين أوتوموتيف»، النقاب عن السيارة الجديدة، ذات المقعد الفردي ومقصورة القيادة المغلقة، خلال أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا. جاء ذلك، بعد أن تم عرض السيارة خلال جلسة خاصة أمام 25 عميلاً فقط، حيث بيعت جميع السيارات التي تأتي بإصدار محدود من 25 سيارة.

وصُممت هذه السيارة بأسلوب يتيح نقل الخيال إلى الواقع الحقيقي، من خلال الاستفادة من تجربة «مكلارين» وخبراتها المتكاملة وفق أعلى مستويات رياضة السيارات والسيارات الخارقة وتطوير السيارات الفاخرة. وتجسد السيارة مفهوم «مكلارين» المستقبلي الذي ظهر في لعبة الفيديو الشهيرة للسباقات «غران تورزمو سبورت».

وبوزن أقل من 1000 كجم وأداء ديناميكي هوائي بما في ذلك القوة السفلية التي تزيد على 1200 كجم، تتميز السيارة، التي تعمل بمحرك V10 بسعة 5.2 ليترات، بقدرتها على تحقيق أسرع اللفات بأوقات قياسية مقارنة بأي سيارة «مكلارين» خارج السباقات ذات مقعد فردي، وتوفر تجربة قيادة تتماهى من حيث التفاعل والأحاسيس مع قيادة سيارة الفورمولا وان.

وقال مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة «مكلارين أوتوموتيف»: تجسد السيارة الجديدة مفهوم مركبة «مكلارين» النموذجي، الذي تم ابتكاره في الأصل لعالم السباقات الافتراضية. وتتميز هذه السيارة، بتصميمها الخالي من أي قيود تتعلق بالطرق أو قواعد السباقات، ولكن من خلال خبرة «مكلارين» المتكاملة، وجهودها لترجمة الخيال إلى واقع وتقديم سيارة حقيقية، فإنها بلا شك تجسد رؤيتنا وروح الريادة التي نتمتع بها.

ويعتمد التصميم الخارجي المذهل، الذي يتسم بالالتزام والوفاء بشكل ملحوظ للإلهام المستمد من النسخة الافتراضية، على مبادئ ديناميكية هوائية مثبتة، بالإضافة إلى ديناميكيات السوائل الحاسوبية والبحوث الديناميكية الهوائية الخاصة بنفق الهواء.

وتطول قائمة الميزات الخارجية المميزة، مع وجود المظلة المنزلقة فوق المقعد الفردي، التي تعتبر إحدى أكثر الميزات التي تلفت الانتباه. بالنسبة للعجلات فهي محاطة بأقراص هوائية معلقة بأذرع. ويقوم الفاصل الأمامي الكبير بتأمين مرور الهواء في المنافذ المخصصة لمواجهة تأثير الأرض، قبل أن يخرج من السيارة عبر موزع هواء كامل. ولقد تم دمج المدخل المستوحى من رياضة السيارات فوق قمرة القيادة، ضمن تصميم غطاء حلقة الطوق، وذلك لتأمين وصول الهواء البارد إلى المحرك، مع تناغم وتداخل صوت المحرك المميز. كما اعتمدت الجوانب الجانبية المستوحاة من تصميم سيارات السباق، والتي تضم ألواح المشعات الحرارية للسيارة الجديدة.

ويشكل الجناح الخلفي الثابت مزدوج العناصر، مفتاح القوة السفلية التي تتجاوز الوزن الإجمالي للسيارة. ولقد تم تحسين نسبة القوة السفلية في مجال السحب أيضاً، ما يساعد على تعزيز الأداء على الخط المستقيم بالإضافة إلى تعزيز قدرة السيارة عند الانعطافات.

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