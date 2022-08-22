منصة «يلا ديلز» تطلق خدمة «البيع المباشر» للسيارات في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد بشار دبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة «يالا ديلز» الذكية للإعلانات المبوبة أن المنصة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي ستطلق خدمة «البيع المباشر» للسيارات المستعملة في الإمارات وذلك بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأفاد دبيسي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية بيع السيارات للمشتركين من خلال إدراج السيارة المراد بيعها مع 610 معارض مسجلة في المنصة حتى الآن في الإمارات.

وأضاف: «تقوم الخدمة بتوفير الوقت على البائع، من خلال عرض مميزات وصور السيارة على أكثر من تاجر للسيارات ما يعزّز فرص صاحب السيارة في الحصول على أفضل سعر مقابل سيارته من دون تكّبد عناء النزول إلى السوق أو بيع السيارة لأول عرض يتلقاه والتواصل مع صاحب العرض الأفضل».

ولفت دبيسي إلى أن عدد المشتركين المسجلين في منصة «يالا ديلز» التي تم إطلاقها في الإمارات منذ 2019، يصل إلى أكثر من 76 ألف مشترك في الإمارات و82 ألفاً في الأردن، فيما يصل عدد الزيارات يومياً إلى أكثر من 31 ألف زيارة.

وأضاف المهندس دبيسي: «لقد ساعدتنا كثيراً التسهيلات النوعية للأعمال في دبي في إطلاق»يالا ديلز«من الإمارات، وتمكّنا خلال جائحة»كورونا«من دفع عجلة الابتكار وتعزيز استثماراتنا في تطوير وزيادة الخدمات على المنصة وذلك من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية وبنية الاتصالات المتطورة المتوفرة في الدولة.

وأشار إلى أن منصة الإعلانات المبوبة»يالا ديلز«المتوفرة على التطبيقات الذكية وعلى شبكة الإنترنت مدعومة بتطبيق E-Socializer للذكاء الاصطناعي الذي تقوم بتطويره شركة»جي بي آر لابس«منذ 2015 والذي يستفيد من خبرة المطورين في التسويق الإلكتروني عبر المواقع الاجتماعية المختلفة للحصول على أفضل العملاء المحتملين.

وأضاف:»يساعد تطبيق E-socializer للذكاء الاصطناعي – المرتبط بـ122 محركاً للوسائط الاجتماعية - الشركات الصغيرة والمتوسطة كذلك في إدراج إعلانات العقارات والسيارات والوظائف في جميع منصات التواصل الاجتماعي في وقت واحد مع ضمان وصول الإعلان إلى أنسب العملاء بحسب الطلب والمنتج، وهو ما يعزّز عملية التسويق الإلكتروني بشكل كبير وفعّال، واليوم أصبح بمقدور الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بطريقة «الفري لانس» دعم أعمالهم من خلال المنصة وضمان وصولها إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف في الدول المختلفة حتى وإن تغيرت تفضيلات الأفراد عبر الزمن«.

وأوضح أن التقنية المستخدمة في منصة»يالا ديلز«تقوم بجمع البيانات مع واجهات»جوجل«Google API وFacebook للتسويق و»أمازون«من خلال شراكة مع تلك الشركات، وتقوم بتحليل نطاق ومدى البيانات مستفيدة من عملية التعلم الآلي في تلك التطبيقات في تحديد أنماط استهلاك الجمهور واختيار الوقت الأنسب لبدء الحملة الإعلانية.

وأضاف دبيسي أنه سيكون بوسع المعلنين على خدمة البيع المباشر الإعلان عن سياراتهم بشكل مجاني على منصة(بالا ديلز) أو ترقيتها واختيار إدراج السيارة في منصات التواصل الاجتماعي للمستهدفين.

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