«أبوظبي موتورز» تطرح مجموعة من طرازات «بي إم دبليو 8»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة «بي إم دبليو» في أبوظبي والعين، رسمياً عن وصول أحدث نسخة معدلة لأسطول السيارات الرياضية الفاخرة من فئة «بي إم دبليو 8»، لطراز «BMW M850i غران كوبيه إكس درايف»، وتوفرها لأول مرة في أبوظبي والعين.

وتتميز«M850i غران كوبيه إكس درايف» بتصميمها الفاخر والأنيق، مع قوة محرك مزود بـ 8 أسطوانات، لتجربة قيادة فاخرة تجمع بين الأسلوب الرياضي المميز والرفاهية المتأصلة حيث تتوفر فيها العديد من المميزات، بدءاً من العناصر الهندسية، مع قوة المحرك الهائلة وثبات السيارة على الطرقات، وتصميم داخلي فاخر، دقيق ومفصل.

وتقدم مجموعة سيارات BMW M أداءً فائقاً مع ديناميكيات القيادة القوية، إذ تبلغ السرعة القصوى لطراز M850i، 250 كيلو متراً في الساعة، مع وقت مثير للإعجاب يبلغ 3.9 ثوان فقط بالتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة. وتم تزويد الطراز الجديد بمحرك توربيني مزدوج ذو ثماني أسطوانات، يولد قوة 4395 سم مكعب، مما يمنح السائق أقصى قدر من الإثارة والقوة أثناء القيادة.

وتواصل سيارة «M850i غران كوبيه إكس درايف» النهج التقليدي لعلامة BMW، ويتجلى ذلك في تصميمها الخارجي المنحوت مع المقصورة الداخلية المتطورة، لتوفير قيادة مثالية على متن سيارة رياضية فاخرة. تتوفر السيارة بخيارات متنوعة من تجهيزات فائقة وشاشة مركزية. يمكن وضع اللمسات الخاصة عبر برنامج BMW Individual لانتقاء لاختيار الألوان المتاحة من الأسود والتارتوفو، ولاتصال سهل متناغم وانسجام مثالي في الألوان.

وبعد أول كشف رسمي في صالات عرض شركة أبوظبي موتورز، قال سيد فايز كريم، المدير العام لشركة أبوظبي موتورز: «نفخر اليوم بتقديم أحدث إضافة إلى أسطول سياراتنا من فئة BMW M في وقت مثالي بالنسبة للعلامة التجارية الرائدة المتميزة بعناصر الابتكار والرفاهية ملبيةً كافة المتطلبات. يسعدنا الإعلان عن وصول أحدث طراز من سيارة»M850i غران كوبيه إكس درايف«، ونأمل بتواجد سيارات M بكثرة في شوارع العاصمة الإماراتية قريباً، لما تقدمه هذه النسخة المتطورة من ميزات وسمات تنفرد بها».

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