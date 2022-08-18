«الإمارات دبي الوطني» يكشف عن الفائزين بسحوبات حملة التوفير الكبرى

المصدر: دبي - البيان

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كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن أسماء الفائزين المحظوظين بالجوائز الكبرى لسحوبات حملة التوفير الكبرى الهادفة إلى تعزيز السلوك المالي الإيجابي لدى العملاء، لاسيما وأن التشجيع على الادخار يشكل عنصراً أساسياً ضمن التزام البنك بتوفير خدمات مصرفية مسؤولة.

وفاز كل من الإماراتي خليفة عبدالله حارب بن حارب الفلاحي، وجنيد رنا باكستاني الجنسية، وشركة «يونيفرسال أوشنز 7 دي أم سي سي»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بثلاث سيارات مرسيدس AMG G63 طراز اليوبيل الذهبي الإماراتي محدودة الإصدار. وإلى جانب ذلك، فاز 54 من العملاء المحظوظين بساعات «بريتلينغ»، وذلك عبر سحوبات سابقة تم إجراؤها خلال فترة العرض الترويجي.

وعلى امتداد الفترة ما بين 1 ديسمبر 2021 و31 مايو 2022، خصّص بنك الإمارات دبي الوطني عبر حملته الترويجية جوائز مخصصة لعملائه من مواطني الإمارات وعملائه من الأفراد والشركات مقابل زيادة أرصدة حساباتهم أو فتح حسابات جديدة. وكانت حملة التوفير الكبرى متاحة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني يقدم لعملائه باقة واسعة من الحسابات المصرفية التي تناسب مختلف أنواع تعاملاتهم المالية، وتوفر لهم معدلات فائدة مميزة، إضافة إلى حسابات الودائع الثابتة المرنة وحسابات التوفير عبر الإنترنت وعبر الهواتف المتحركة الحائزة على الجوائز، لتمكين العملاء من الادخار وكسب العائدات في الوقت ذاته.

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