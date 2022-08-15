«أوتوموبيلي لامبورغيني» تتابع رحلتها في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال

المصدر: دبي - البيان

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باشرت (أوتوموبيلي لامبورغيني) رحلتها الافتراضية الشيّقة التي تبدأ من القمر وتعبر الفضاء وتمضي إلى العديد من الأماكن الأيقونية حول العالم، وذلك بالتعاون مع شركتي «إن إف تي برو» و«أنفنت». ويأتي هذا بعد إطلاقها لمشروعين ناجحين سابقين في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال.

وسوف تكون سيارات (لامبورغيني) الرياضية الفائقة خلال هذه المغامَرة الجديدة العناصر الرئيسية الأبرز التي لا تخطئها العين في الأماكن التي يستطيع المسافر زيارتها واستكشافها، مع فرصة اقتناء رموز غير قابلة للاستبدال جديدة كل شهر وذلك على مدى ثمانية شهور لغاية مارس 2023. وتتكوّن المجموعات الشهرية من أربعة رموز غير قابلة للاستبدال: ثلاثة، يجري طرح واحد منها كل أسبوع وستكون متاحة للشراء حتى 24 ساعة فقط. أما رمز NFT الرابع فسيتوفر في آخر الشهر ومجدّداً لفترة 24 ساعة فقط، والرموز محصورة ضمن إصدار محدود من 63 وحدة فقط. وفي نهاية الحملة، سيكون هناك رمز NFT خاص بانتظار فقط الجهات التي اقتنت كل رموز NFT الشهرية المطروحة – أكانت رموز NFT الثلاثة العادية أم الرموز الثلاثة العادية إضافية لرمز الإصدار المحدود.

وتقديراً للولاء خلال الحملة وكمكافأة لأصحابه، سوف يجري الإعلان عن مفاجآت حصرية أخرى، شاملة عملاً فنياً رقمياً مميّزاً بواسطة قسم Lamborghini Centro Stile المتخصِّص بالتصاميم الإبداعية المبتكَرة لدى (لامبورغيني)، وتم إنتاجه لحملة (رحلة الطريق الملحمية)، وهو متاح للذين يشترون مجموعتين شهريتين كاملتين. أما الذين يكملون عمليات الاقتناء للشهور الأربعة الأولى، فستكون أمامهم فرصة المشارَكة في جولة خاصّة ضمن مقرّات الشركة في سانتا أغاتا بولونييزي. كما سيتم الإعلان عن جوائز أخرى خلال فترة الحملة.

وقال كريستيان ماسترو، مدير التسويق في (أوتوموبيلي لامبورغيني): منذ 1963، السنة التي تأسَّست فيها الشركة، كانت (أوتوموبيلي لامبورغيني) في الطليعة دوماً وأظهرت ريادتها عبر سياراتها الرياضية الفائقة التي تبقى دوماً العناصر الرئيسية ضمن أحلام الأولاد والبالغين على حد سواء في كافة أنحاء العالم. ودخول العالم الافتراضي لعمليات الاقتناء العصرية مع الرموز غير القابلة للاستبدال يُعدّ ترجمة وتطوُّراً طبيعياً لذلك الحلم. فرموز NFT هي الموضوع الجديد غير التقليدي والحصري، وهو يمهِّد الطريق أمام شكل جديد من التعبير للأجيال الشابة.

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