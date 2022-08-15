«تويوتا» على عرش مبيعات السيارات عالمياً بالنصف الأول

المصدر: سول - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتلت «تويوتا» اليابانية صدارة مبيعات السيارات عالمياً خلال النصف الأول من العام الحالي تليها مجموعة «فولكس فاجن» فيما جاءت مجموعة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية في المرتبة الثالثة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تقارير خاصة بعلاقات المستثمرين الصادرة من كل مجموعة سيارات أظهرت اليوم الإثنين، أن شركة «هيونداي موتور» وعلامتها التجارية المستقلة «جينيسيس» والشركة التابعة لها «كيا»، باعت ما مجموعه 29ر3 ملايين وحدة في الأسواق العالمية في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد مجموعة «تويوتا» اليابانية (5.13 ملايين وحدة) ومجموعة «فولكس فاجن» (4 ملايين وحدة).

وأدت زيادة مبيعات طرز «جينيسيس» وسيارة «أيونيك 5» الكهربية بالكامل وسيارة «إي في 6» الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى إلى رفع ترتيب مبيعات مجموعة «هيونداي».

وقفز ترتيب المجموعة من المركز الخامس في النصف الأول من العام الماضي بمبيعات بلغت 3.47 ملايين وحدة.

وانخفضت مبيعات شركتي «هيونداي» و«كيا» من يناير إلى يونيو من هذا العام بنسبة 5.1% عن نفس الفترة من العام السابق، ولكن كان أداء المجموعة أفضل مقارنة بمنافسيها العالميين، حيث تراجعت مبيعات مجموعة «تويوتا» ومجموعة «فولكس فاجن» ومجموعة «ستيلانتس» ومجموعة «جنرال موتورز» بنسب 6 و14و16 و18.6% على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز