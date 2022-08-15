«المسعود للسيارات» تطلق «خدمة نيسان السريعة» في أحد مراكزها للصيانة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إطلاق «خدمة نيسان السريعة» في فرع شارع المطار في أبوظبي. وبات بإمكان العملاء الاستفادة من الخدمة السريعة المعتمدة من «نيسان»، والتي تتضمن عمليات الفحص عالي الجودة باستخدام أدوات وتجهيزات مخصصة وخدمة التنظيف وصيانة أكثر من 50 مكوِّناً من مكونات السيارات، وغيرها من الخدمات، بحيث تكون السيارة جاهزة للتسليم خلال 60 دقيقة دون أي تكلفة إضافية.

وصُمِّمَت «خدمة نيسان السريعة» لتزويد العملاء بحلول السيارات السريعة وعالية الجودة، بما يتوافق مع رؤية «المسعود للسيارات» بالارتقاء بتجربة العملاء من خلال ضمان أعلى معايير الجودة في خدماتها. ويعمل مستشارو الخدمة المتمرسون على تسجيل العملاء وتحديد جميع احتياجاتهم عبر أجهزة لوحية لضمان تنفيذ عمليات الفحص الشاملة وتلبية متطلباتهم بكفاءة عالية. ويُجري الفنيون المعتمدون من «نيسان» عمليات الفحص الدقيقة على السيارات وينفذون مختلف إجراءات الصيانة المطلوبة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات. ويوفِّر المركز صالة انتظار مجهزة حرصاً على راحة العملاء، ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الميزات الإضافية كخدمات استلام وتوصيل السيارات.

كما تشمل «خدمة نيسان السريعة» إجراء الفحص الإلكتروني متعدد النقاط مجاناً، والذي يسهل عملية تقييم سماكة وسادة المكابح وعمق مداس الإطارات بما يضمن للعملاء شمولية إجراءات الصيانة لسياراتهم. ويقدّم بعد ذلك مستشارو الخدمة المتخصصون تقريراً مفصلاً للعملاء لإعلامهم بحالة سيارتهم والمشاكل الواجب حلُّها، التزاماً بمعايير الشفافية التي تعمل بها الشركة وحرصاً على ثقة العملاء.

وقال هارميت سينغ، مدير خدمات ما بعد البيع في شركة «المسعود للسيارات»: لطالما كان التركيز على تجربة العملاء أحد أبرز الأسس لعملياتنا، ولذلك تلتزم «المسعود للسيارات» بتعزيز جودة خدماتها والارتقاء بتجربة العملاء في جميع فروعها في العاصمة. وجاء إطلاق «خدمة نيسان السريعة» في مركز صيانة شارع المطار تماشياً مع هذا التوجه، إذ إننا نسخِّر أحدث التقنيات ونوظِّف أبرز الكفاءات من الفنيين المتخصصين والخبراء المتمرسين سعياً منا لتحقيق أعلى معايير الجودة وتوفير الحلول المتنوعة. ونعمل على تلبية كافة متطلبات واحتياجات العملاء وضمان راحتهم ورضاهم في جميع مراحل تجربتهم معنا.

وتعدُّ «خدمة نيسان السريعة» ميزة حصرية من «خدمة نيسان»، وتشمل مجموعةً متنوعة من حلول ما بعد البيع التي تضمن سلاسة تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات والميزات التي توفرها «نيسان» لعملائها ضمن مراكز الخدمة المعتمدة. وتتيح «خدمة نيسان السريعة» توفير قطع الغيار الأصلية وإجراء عمليات الفحص الدقيقة والصيانة الفورية من قبل فنيين متمرسين. علاوةً على ذلك، توفر الخدمة إمكانية تسليم السيارة في اليوم ذاته حرصاً على راحة العملاء وتوفير وقتهم وجهدهم.

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