«جي إم سي كانيون» في أسواق المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «جي إم سي» عن الشاحنة متوسِّطة الحجم «جي إم سي كانيون» للعام 2023، والمقرر أن تنضم إلى مجموعة الطرازات المتوافرة في الشرق الأوسط للمرة الأولى على الإطلاق، وهي ستأتي حصرياً بفئة تجهيزات AT4X. وتتألق هذه البيك - أب القوية عبر شكل خارجي متطور وعصري مع وقفة عريضة وعالية مرفوعة قياسياً من المصنع، وهي تحوي باقة راقية من التقنيات المتطورة مع تصميم داخلي محدث. وبالتالي، فإن «جي إم سي كانيون» يتميز بكونه مصنوعاً من الأساس كي يتعامل بكفاءة مع أي نوع من التضاريس.

وبالارتكاز على النجاح الذي حققته طرازات AT4، فإن علامة AT4X الفرعية تشكل التعبير الأمثل عن التزام «جي إم سي» بتوفير قدرات حقيقية على الدروب الوعرة. وكان قد جرى طرح فئة تجهيزات AT4X للمرة لأولى عبر «سييرا» للعام 2022، وأصبحت سريعاً مرادفاً للقدرات العالية على الدروب الوعرة.

وقال شون بوبيت، رئيس الاتصالات، «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: كما نؤكد باستمرار، فإن الشرق الأوسط - الذي يعد سوق التصدير الأول لدينا خارج أمريكا الشمالية - مهم جداً بالنسبة لنا. ولقد وعدنا بأن نجلب دوماً الشاحنات الأكثر رقياً والأكثر قدرة إلى المنطقة. وبهدف تلبية احتياجات مجتمعاتنا الإقليمية، يسعدنا جداً تحقيق وعدنا هذا وأن نعلن عن انضمام «جي إم سي كانيون» الجديد كلياً للعام 2023 بفئة تجهيزات AT4X إلى مجموعتنا الراقية. فهذه الشاحنة تتميز بالعديد من النواحي، بما فيها الأداء والفخامة وقدرات السير على الدروب الوعرة، ونحن نعلم أنها ستكسب بسرعة موقعها البارز في صحراء وجبال الشرق الأوسط، وسوف تتلاءم بشكل طبيعي مع قاعدة عملائنا في المنطقة.

بدوره، قال دانكان ألدريد، نائب الرئيس الدولي لدى «جنرال موتورز»: «إن «جي إم سي» تعزز قدرتها أكثر في مجال السير على الدروب الوعرة. وتستفيد «كانيون» من النواحي الأساسية التي تعلمناها من استراتيجية فئة تجهيزات AT4، وذلك لمنح العملاء أكثر شاحنة بيك-أب متوسطة الحجم للدروب الوعرة تطوراً».

سيكون «جي إم سي كانيون AT4X» للعام 2023 أول شاحنة متوسطة الحجم في السوق توفر باقة من الخصائص الرئيسية الأولى بفئتها، شاملة: كاميرات تحت الهيكل1، بما فيها تلك التي توفر مناظر أمامية وخلفية تحت المركبة، وشاشة عرض منعكسة على الزجاج الأمامي، ومركز معلومات للسائق رقمي بالكامل، وتقنيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتقنية «غوغل» المدمجة.

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