«لكزس» ثاني أكثر علامة تجارية محبوبة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تم تصنيف «لكزس» كثاني أكثر علامة تجارية محبوبة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب تقرير «حب العلامة التجارية 2022» الصادر عن «توكووكر»، الشركة الرائدة في تحليل معلومات المستهلكين وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعد تحليل أكثر من 2.6 مليار محادثة عبر الإنترنت قام بها مستهلكون حقيقيون من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا شمل حوالي 1500 علامة تجارية رائدة عالمياً في 20 قطاعاً و8 أسواق، تمّ تصنيف «لكزس» في المركز الثاني من بين جميع العلامات التجارية التي تم استطلاعها، في دليل واضح على أنّ «لكزس» تتصدر تفضيل المستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير: أضحى اسم العلامة التجارية اليابانية للسيارات معروفاً في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل تشكيلتها من السيارات الفارهة والمركبات الرياضية متعددة الاستخدام (SUV) الملائمة لمناخ المنطقة. وتتمتّع «لكزس» بحضور راسخ في سوق الشرق الأوسط منذ أوائل التسعينيات، وقد تمكنت منذ ذلك الوقت من كسب ثقة المستهلكين من خلال صنع سيارات تتسم بالفخامة، والدقة، والسرعة، والامتياز.

ويعدّ هذا التصنيف الأعلى لأي علامة سيارات تجارية في المنطقة، وعلامة «لكزس» هي الوحيدة التي كانت ضمن قائمة العشرة الأوائل في الدراسة إلى جانب علامات تجارية شهيرة عالمياً تتنوع بين الموضة، والأزياء الرياضة، وتكنولوجيا المستهلك، وغيرها... ويعدّ هذا المركز شهادة على جودة سيارات «لكزس» الرائدة، والجهد اللافت الذي تقوم به علامة «لكزس» وشركاؤها في الشرق الأوسط، مثل «الفطيم لكزس»، لضمان تجربة استثنائية للعملاء.

وقال فنسنت وينن، المدير الإداري الأوّل في الفطيم للسيارات: يشرّفنا أن نحظى بهذا التقييم في تقرير «حب العلامة التجارية 2022» الذي يقوم بتحليل مليارات المحادثات عبر الإنترنت في أنحاء المنطقة. وتثبت هذه النتيجة بوضوح جهودنا المستمرة لتقديم أفضل تجربة لعملائنا في الإمارات. فهذه التجربة تبدأ من الجودة الاستثنائية التي تشتهر بها سيارات «لكزس» والتي اكتسبت بدورها على مر السنين سمعة طيبة عن الفخامة، والموثوقية، والكفاءة، والأداء. وتستمر التجربة المميزة مع الخدمة الممتازة ما بعد البيع، وتنتهي بقيمة إعادة البيع الرائدة في المنطقة للسيارات الفارهة المستعملة«.

وقد بدأت رحلة مجموعة الفطيم للسيارات مع لكزس منذ أكثر من ثلاثين عاماً عند افتتاح أول صالة عرض لعلامة لكزس عام 1990. ومنذ ذلك الحين، كان السعي إلى ترسيخ مكانة لكزس كعلامة مفضّلة للسيارات الفارهة في دولة الإمارات مع بناء مستوى استثنائي من الثقة مع العملاء لا يمتلكه سوى عدد قليل من العلامات التجارية في العالم.

وأضاف فنسنت وينن قائلاً:»يمكن لرحلة العملاء مع لكزس أن تستمر لعقود عديدة، حيث تعود نسبة كبيرة من مبيعات سياراتنا إلى عملاء متكررين يستبدلون سياراتهم القديمة من لكزس بطرازات جديدة. وتأتي هذه الثقة الراسخة نتيجة لعقود من الالتزام بالجودة والتميز. كما أنه السبب الذي يجعل سيارات لكزس تحتفظ بقيمة عالية، فيستمر عملاؤنا في العودة إلينا عندما يحين وقت شراء سيارة جديدة .

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