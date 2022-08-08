«الفطيم للمشروعات التجارية - هوندا» تكشف عن الإصدار الخاص من «بايلوت»

المصدر: دبي - البيان

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أصبح بإمكان عشاق سيارة هوندا الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات الاستمتاع بالإصدار الخاص الجديد من سيارة بايلوت التي تتميز بتصميم خارجي جريء وجاذب ومزايا داخلية مواكبة للعصر الرقمي، وبمتعة القيادة الاستثنائية الخالصة وخصائص السلامة والأمان والراحة التي اعتاد عليها عملاء هوندا.

تم تصميم الإصدار الخاص من هوندا بايلوت وفقًا لأعلى معايير الراحة والأمان والملاءمة التي تميزت بها مجموعة سيارات هوندا منذ انطلاقتها، بحيث تتضمن عجلات سوداء بمقاس 20 بوصة وفتحة سقف كهربائية تعمل باللمس وأضواء للضباب من نوع LED، بالإضافة إلى باب خلفي كهربائي يعمل من دون استخدام اليدين من خلال مفتاح التحكم عن بعد وشعار الإصدار الخاص.

ويشمل الإصدار الجديد من هوندا بايلوت تقنيات وتصاميم متميزة في القسم الداخلي بحيث يتضمن مقاعد جلد ونظام مراقبة السلامة من هوندا والتحكم الأوتوماتيكي في نظام التكييف ثلاثي المناطق، بالإضافة إلى ميزات أخرى تشمل مقعد السائق مع تعديل كهربائي بعدة اتجاهات وذاكرة لوضعيتين، وحاجبات للشمس للمقاعد الخلفية، ومقعد الراكب الأمامي مع تعديل كهربائي بأربعة اتجاهات، وتظليل أوتوماتيكي للمرآة الوسطية لمنح السائق والركاب تجربة ممتعة.

وبات الإصدار الخاص من هوندا بايلوت متاحًا للشراء في جميع صالات العرض، وكذلك بإمكان العملاء الراغبين بإجراء تجربة القيادة التوجه إلى صالات العرض الرئيسية. ويمكن لعملاء سيارات هوندا بايلوت 2022 بإصدارها الخاص الاستمتاع بنظام العرض الصوتي والاتصال وشاشة عرض النظام الصوتي التي تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة وخاصية الإلغاء النشط للضجيج وApple CarPlay وبنظام ملاحي متطور مع ميزة التعرف على الصوت وشاحن الهاتف اللاسلكي.

وتأتي بايلوت مجهزة بنظام الاستشعار الخاص بهوندا، وهو عبارة عن مجموعة ذكية من أنظمة السلامة وتقنيات المساعدة للسائق مصممة لتنبيههم وتحذيرهم من المخاطر المحتملة على الطريق، إذ تعتبر بايلوت مثل باقي سيارات هوندا أن السلامة تأتي في طليعة أولوياتها.

وجاءت هوندا بايلوت مدعومة بمحرك سعة 3.5 لترات بحقن مباشر i-VTEC SOHC V6 مع 24 صمامًا ونظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM ™)، ويترافق هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات. ويمكن لعملاء بايلوت أن يشعروا بالثقة، حيث تعتبر هوندا واحدة من أفضل العلامات التجارية العالمية في كفاءة استهلاك الوقود.

ويتوفر الإصدار الخاص من هوندا بايلوت للشراء والحجز الآن بلون الكريستال الأسود واللون الرمادي المودرن ستيل المعدني وبلون فضي لونار والرمادي السونيك والأبيض البلاتيني والأزرق البركاني.

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