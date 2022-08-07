«المسعود للسيارات» تطرح «إنفينيتي كيو اكس 60» في صالات العرض

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «المسعود للسيارات»، الشركة الرائدة للسيارات والتابعة لـ "مجموعة المسعود" والموزع الحصري لسيارات "إنفينيتي" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن طرح الطراز الأحدث من سيارة "إنفينيتي كيو اكس 60" الرياضية متعددة الاستخدامات في جميع صالات عرضها. وتمت إعادة تصميم هذا الطراز المنتظر بالكامل، لتكون "كيو اكس 60" الجديدة، والمزودة بثلاثة صفوف من المقاعد، أكثر سيارات "إنفينيتي" الرياضية متعددة الاستخدامات تنوعاً وحداثة.

ويشمل الطراز الجديد التقنيات الحديثة سهلة الاستخدام والتي تضمن أداءً ديناميكياً متميزاً عند القيادة، إذ يضم محركاً سداسي الأسطوانات حائزاً على جوائز عديدة، ويعمل بقوة 279 حصاناً وبسعة 3.5 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات.

وقال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في شركة "المسعود للسيارات": يسعدنا الإعلان عن طرح الطراز الأحدث من "إنفينيتي كيو اكس 60" في أبو ظبي، والذي تمت إعادة تصميمه بالكامل ليحقق أداءً قوياً وموثوقاً ويجسد أعلى معايير الفخامة. وتحظى سيارات "كيو اكس 60" بشعبية كبيرة في سوق السيارات في أبو ظبي، وذلك بفضل تصميمها المتميز وخصائصها المتطورة، والتي أكسبتها مكانة رائدة بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. ويتميز الطراز الجديد بأداءٍ رياضي قوي بفضل مزاياه المتطورة وتقنياته الذكية، إلى جانب تصميمه الحديث وإمكاناته الاستثنائية، والتي تضمن للسائقين التحكم الكامل والمرونة في القيادة. وجاء طرح سيارة "إنفينيتي" الجديدة في السوق المحلية تماشياً مع رؤيتنا الرامية إلى تحقيق تطلعات العملاء في أبوظبي بتوفير أحدث الإصدارات في عالم السيارات.

وتتميز المقصورة الداخلية لطراز "كيو اكس 60" بتصميم أنيق وتوفُّر حلول التخزين الذكية، وتضم 3 صفوف من المقاعد المكسوة بجلد بني اللون مطرز ومدبوغ بمادة الأنيلين. وقد صُمِّمت مقاعد الصف الأمامي لتتماشى مع ظروف انعدام الجاذبية، حيث تم تطويرها في دراسة مشتركة مع مختبر "يامازاكي" في جامعة "كيو" لتساعد في تخفيف الضغط عن منطقة الوركين. ويتسع الطراز الجديد لسبعة ركاب، وتوفر فئة "أوتوغراف" مقاعد قياسية من الطراز الأول في الصف الثاني.

كما تشمل المزايا الجديدة نظام "آبل كار بلاي" اللاسلكي ونظام "أندرويد أوتو" الذي يعمل عبر منفذ "يو اس بي"، إلى جانب الشاشة التفاعلية التي تعمل باللمس "إن تاتش" بقياس 12.3 بوصة، وهي نظام ترفيه ومعلومات جديد من "إنفينيتي"، يقدم للسائق معلومات واضحةً عن السرعة والملاحة وغيرها. كما تضم منصة التحكم المركزية شاحناً لاسلكياً يدعم الهواتف بمختلف أحجامها، بما فيها هاتف "آيفون برو ماكس". علاوةً على ذلك، يقدم النظام الصوتي "بوز بيرفورمانس سيريز"، والمصمم خصيصاً لسيارات "كيو اكس 60"، أداءً صوتياً متميزاً وواسع النطاق.

إضافةً إلى ذلك، تتضمن "كيو اكس 60" العديد من ميزات الأمان النشطة والفعالة، بما فيها الفرملة التلقائية الخلفية، والتنبيه من الاصطدام من جهة الأمام، وفرامل الطوارىء الأمامية مع رصد المشاة، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية التي تقدم مشهداً واضحاً خالياً من العوائق. كما ترافق طرح الطراز الجديد مع إطلاق نظام "برو بايلوت أسيست" من "إنفينيتي" في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، حيث يدعم هذا النظام السائق أثناء القيادة باستخدام الكاميرا والرادار ويساعده على التحكم في التسارع والفرملة والتوجيه، مما يقلل من الإجهاد خلال القيادة المتقطعة.

ويتوفر طراز 2022 من "كيو اكس 60" بثلاث فئات محسّنة، وهي"لوكس" و"سنسوري" و"أوتوغراف".

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